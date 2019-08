Anteprima del cortometraggio ‘Anime’ di Marco Rossitti prodotto da Arte-Mide al Lido di Venezia

Il Filo delle Donne Venexiane è un progetto work in progress prodotto da Arte-Mide che valorizza le figure di donne che hanno lasciato un segno nella città di Venezia e nel mondo, ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Musei Civici e la Regione Veneto.

La Donna del Fuoco, la pioniera delle perle veneziane, ideato in occasione della Venice Glass Week 2019 all’interno del palinsesto Venezia città delle Donne (la manifestazione firmata dalla Fondazione Musei Civici, e supportata da FMC e dalla Regione Veneto, in collaborazione con Il Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro veneziane, la Scuola del Vetro Abate Zanetti, e alcune storiche e rinomate famiglie che producono perle di vetro veneziane) è un articolato progetto che racconta l’arte delle Perle di vetro, un bene candidato all’inserimento della lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

Accostando la ricerca storico/antropologica di studiosi, ricercatori, collezionisti, maestri vetrai, ad una ricca raccolta di racconti di vita delle perlere per la valorizzazione del vetro e delle Perle Veneziane, il progetto vuole mettere in luce la trasmissione del saper fare, attraverso due linguaggi, quello teatrale e quello cinematografico, entrambi utilizzati per raccontare il mondo del vetro e delle perle, per dare risalto al suo valore culturale e sociale fatto di saperi centenari, di luoghi, memorie, tradizioni e creatività.

Il primo appuntamento in programma quello di venerdì 30 agosto nell’ambito della 76° Mostra d’Arte Cinematografica con la presentazione in anteprima assoluta del cortometraggio emozionale Anime, prodotto da Arte-Mide con la regia di Marco Rossitti, la fotografia di Giovanni Andreotta e il suono in presa diretta di Daniela Pizzarotti. Girato nelle fornaci e nei laboratori familiari muranesi e veneziani per la produzione delle perle di vetro, il corto firmato da Marco Rossitti in una manciata di minuti riesce ad accendere emozioni e suggestioni intorno al lavoro dei maestri vetrai e delle perlere di Murano e Venezia.

Il lavoro rappresenta l’anteprima di un lungometraggio, un docu-film sul quale il regista e Arte-Mide stanno lavorando da mesi e che vedrà la luce il prossimo anno. Un ambizioso progetto sull’arte delle perle di vetro che parte dalla laguna di Venezia per estendersi al mondo,

Il racconto proseguirà durante la Venice Glass Week 2019 presso il Museo del Vetro, il prossimo 13 settembre con la performance teatrale ‘La Donna del foco, la pioniera delle perle veneziane’ per la regia di Massimo Navone. Attraverso un’interpretazione innovativa che si muove su una composizione musicale originale, eseguita dal vivo, la narrazione della figura della pioniera delle perlere l’intraprendente e talentosa Marietta Barovier, coinvolgerà lo spettatore in un viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della creazione del vetro spaziando tra presente e futuro.