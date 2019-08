Giovedì 29 agosto alle ore 12 sarà presentato, nello Spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, il film #Nico63 all’interno della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film, tratto da una storia vera, è prodotto da Switchmedia Film, con la regia di Paolo Lirussi al suo esordio, interpretato dall’attore veneziano Andrea Pergolesi, e sostenuto dal Comune di Venezia, che lo ha inserito nella programmazione de “Le Città in Festa”.

La storia racconta di Nicola Zinelli, ammalato di Sla e immobilizzato a letto da oltre 13 anni con un respiratore per l’ossigeno e una PEG che lo alimenta, rievocando alcuni dei momenti prima, durante e dopo la malattia, grazie alla proiezione di alcune scene dell’ammalato vero. Drammatico, coinvolgente e struggente, non parla solo di rinuncia, paura, solitudine e disperazione ma anche di altruismo, amicizia e amore. Nel momento cruciale della decisione finale della sua vita, l’affetto dei cari, dei famigliari, degli amici e degli assistenti del protagonista gli faranno infatti cambiare idea, portandolo “fuori” dalla piccola stanza diventata oramai il suo mondo. “#Nico63 è un racconto reale, trasportato sul set dal suo primordiale desiderio di scrivere un libro da lasciare come testamento. Voglio trasmettere un messaggio positivo, di speranza, vita e amore, che possa essere di aiuto a tutte le persone colpite da questa terribile malattia” – afferma il regista Paolo Lirussi – ma anche per altre e alle famiglie coinvolte che devono convivere cercando di resistere dignitosamente. Spero possa diventare per Nicola un’opportunitàà a cui aggrapparsi nei momenti di buio, dandogli quella forza che si contrae quando ci si sente amati”.

Andrea Pergolesi, attore protagonista del film che interpreta il ruolo di Nico è un noto attore veneziano che ha nel suo curriculum diversi film, tra cui l’ultima partecipazione al film “Red Land – Rosso Istria” di Maximiliano Hernando Bruno. Nel cast anche l’attrice Alessandra Evangelisti, nel ruolo della sorella di Nico, che ha recitato in molte produzioni cinematografiche. Protagonisti anche Giulia Bacciolo, la ragazza di Nico, che ha collaborato nel film “The Tourist” con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany e Guido Laurjni, che interpreta il ruolo del primario della rianimazione, a cui spetta un compito duro nel gestire una situazione di fine vita presso il proprio reparto. Eleonora Panizzo interpreta il ruolo della cognata di Nico, Alessandro Bubacco è nel ruolo del fratello Simone, Bruno Auricchio in quello del parroco del paese, Eugenio Pasini nel medico neurologo e Paolo De Luigi è il medico chirurgo.

Il regista Paolo Lirussi è alla sua prima produzione cinematografica per Switchmedia film; ha lavorato prima come pubblicitario, fotografo e regista di spot commerciali nel settore televisivo regionale e dopo come post-produttore per Tv e agenzie pubblicitarie, come filmmaker e d.o.p. in Studiovenicefilm per commercial nazionali e internazionali. In questi ultimi tempi ha collaborato in famose produzioni cinematografiche internazionali. Durante l’evento, interverranno Luciana Colle, Vicesindaco del Comune di Venezia; Andrea Ranza, presidente della SLA di Venezia; Paolo Lirussi, regista del film; Andrea Pergolesi e Giulia Bacciolo, attori protagonisti; Paolo Dalla Bella, presidente della Cooperativa Socio Culturale residenze sociosanitarie per disabili e anziani; Maurizio Ceriello, presidente della Croce Verde di Mestre – Venezia.