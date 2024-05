Adattato dal libro (1963) di Pierre Boulle Il pianeta delle scimmie, il franchise racconta la storia di scimmie intelligenti che sono salite al potere e affrontano nuove sfide mentre gli umani e le scimmie cercano di abitare nello stesso mondo.

20th Century Studios ha rilanciato il franchise de Il Pianeta delle Scimmie nel 2011 con L’Alba del Pianeta delle Scimmie, diretto daRupert Wyatt (box office da più di 480 milioni di dollari). Tre anni dopo, nel 2014, è uscito Apes Revolution –Il pianeta delle scimmie, diretto daMatt Reeves (e siamo a 710 milioni di dollari). Nel 2017 è stato il turno di The War –Il pianeta delle scimmie, sempre diretto da Reeves (conun incasso di più di 490 milioni di dollari).

Il primo film risale al 1968, diretto da Franklin J. Schaffner con Charlton Heston, che ritorna in L’altra faccia del pianeta delle scimmie del 1970.

Questo è il decimo film della saga, e il primo a essere distribuito in formato IMAX. L’intento è di quello di ravvivare la storia.

Il regno del pianeta delle scimmie riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente trilogia: la morte di Cesare, lo scimpanzé leader, la leggenda che salvato le altre scimmie.

Diretto da Wes Ball (la trilogia di Maze Runner) da una sceneggiatura di Josh Friedman, questo film è ambientato circa 300 anni dopo la fine di La guerra per il pianeta delle scimmie. Diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra, la giovane scimmia Noa (Owen Teague), che dopo aver visto distrutto il suo villaggio da un feroce tiranno, intraprende un viaggio per la salvezza, e incontra un essere umano (interpretato di Freya Allan di The Witcher ) lungo il percorso.