A cent’anni dalla nascita, Venezia ospita la mostra “ROSSANA ROSSANDA – La ragazza del Novecento”

Non molti conoscono o ricordano l’amore nostalgico di Rossana Rossanda per Venezia.

Giornalista ed intellettuale, partigiana prima e successivamente una delle donne più note nel panorama politico e culturale del Novecento, Rossanda ha contribuito in modo significativo alla formazione dell’opinione pubblica attraverso la sua attività di pubblicista.

La mostra “ROSSANA ROSSANDA – La ragazza del Novecento” promossa da IVESER –

Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della Società contemporanea – farà

emergere il rapporto privilegiato di Rossanda con Venezia – dove arriva nel 1930 con la

sorella, restandovi per sette anni e ritornandovi in seguito a più riprese – l’unico luogo di cui era nostalgica, una città che sentiva sua, dove aveva trascorso anni di giovinezza e coltivato per il resto della vita importanti rapporti personali, politici e intellettuali.

Il percorso di visita, che verrà inaugurato venerdì 3 maggio a villa Heriot in Giudecca (sede dell’IVESER), prevede l’esposizione dei suoi libri, le sue fotografie e gli arredi del suo studio.

All’inaugurazione sarà presente Luciana Castellina, che fu tra coloro che, assieme a Rossana Rossanda, diede vita, nel 1969, al Manifesto.

L’esposizione ripercorre la vita di Rossana Rossanda dalla nascita – avvenuta esattamente

cent’anni fa a Pola – fino alla fondazione de “il Manifesto” e alla successiva radiazione dal Pci, nel 1969.

Rossana Rossanda ha affrontato con coraggio e determinazione le questioni politiche e sociali del suo tempo, diventando una figura di riferimento per molti intellettuali e attivisti. La sua capacità di analisi e il suo impegno nel promuovere il dibattito pubblico l’hanno resa una voce autorevole nel panorama dell’informazione e del pensiero progressista.

ROSSANA ROSSANDA

La ragazza del Novecento

Villa Heriot dal 3 maggio al 30 giugno 2024

Giudecca 54/P

lunedì-mercoledì-venerdì 10-15 | martedì-giovedì 10-17 | ingresso libero

per aperture straordinarie il sabato o in orari diversi: info@iveser.it o 041-8502357