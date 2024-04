Jeffrey Gibson un artista indigeno, nativo americano rappresenta gli Stati Uniti alla Biennale Arte 2024

1 di 6

Gli Stati Uniti per la prima volta nella storia della Biennale sono rappresentati da un artista indigeno, il

pittore e scultore Jeffrey Gibson, appartenente alla comunità Choctaw e Cherokee.

Un padiglione colorato con pitture, sculture di perle con e motivi tipici delle tribù indiane per ricordare culture emarginate e sterminate nella loro terra natia, per far conoscere al pubblico la storia indigena americana, le problematiche vissute durante la colonizzazione e la lotta per l’ugualianza e la libertà delle popolazioni americane nella loro terra natale.