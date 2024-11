”Oceania 2” di David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller

Oceania 2 è il sequel dell’omonima pellicola d’animazione prodotta da Disney del 2016, con protagonista la giovane Vaiana e il semidio Maui.

Le avventure della ragazza, in parte liberamente ispirate alle leggende del Pacifico, diventano sempre più avvincenti e complesse, in un film che coinvolge spettatori di ogni età e tocca diverse importanti tematiche, da molteplici prospettive.

Per certi aspetti infatti, tra cui proprio la trama e i messaggi da essa veicolati, il secondo capitolo è ancora più ben riuscito del primo, anche se molti temi sono fortemente ricalcati, e i personaggi – ormai a tutti gli effetti parte integrante dell’immaginario collettivo Disney post 2010 – hanno le carte in regola per diventare soggetti di un ulteriore seguito.

Vaiana infatti è cresciuta, e parallelamente il suo personaggio si sviluppa su due piani, quello familiare da una parte, in quanto è diventata sorella maggiore della piccola Simea, e quello sociale, in quanto scelta, con il benestare di tutta la comunità del proprio villaggio, come navigatrice per riunire i popoli di diverse isole.

Su questo dualismo gioca l’intera opera, che dedica ampio spazio alla realizzazione personale, allo sviluppo della propria identità e all’importanza di seguire il proprio percorso, ma sempre con attenzione verso le proprie radici – qui ben rappresentate non solo dall’isola ma anche e soprattutto dagli antenati, pronti a dare parte di sé per garantire un futuro alla loro stirpe – e nel rispetto verso gli altri.

Si tratta di una pellicola in cui viene messo in evidenza, grazie al metaforico equipaggio di Vaiana, quanto l’unione, anche tra persone molto diverse tra loro, sia motivo di crescita e cambiamento positivo.

La protagonista inoltre – che con una battuta che irrompe fuori dai confini dello schermo affermando di non essere una principessa, sebbene in molti lo credano – è foriera di un ulteriore messaggio positivo , per trovare la propria strada talvolta bisogna prima perdersi: un concetto nel quale certamente adolescenti – e anche adulti – possono rispecchiarsi.

Per tutte queste ragioni, oltre che per l’eccezionale lavoro grafico messo in atto, Oceania 2 è un’opera da non perdere, ottima scelta anche come eventuale proposta per le scuole primarie.