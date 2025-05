A Mestre si sono conclusi gli Stop e-Motion Days

Si è svolta dal 2 al 4 maggio nell’ M9 Museo del ‘900 di Mestre la prima edizione degli Stop e-Motion Days, il festival interamente dedicato al cinema in stop-motion, organizzato dal collettivo cinematografico Quarta Parete con il sostegno di alda– european association for local democracy, Alliance Francaise di Venezia, Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di culturale cinematografica, Dragonframe ed Esu Venezia.

Per tre giorni il museo mestrino si è trasformato in un palcoscenico dinamico e creativo che ha visto la proiezione divisi in diverse sezioni di ben 86 opere.

In questa fotogallery raccogliamo alcune significative immagini della manifestazione.