Pedro Almodóvar torna a Cannes con Amarga Navidad

Foto di Alcide Boaretto



Presentato a Cannes 2026, Amarga Navidad segna il ritorno di Pedro Almodóvar a un cinema profondamente emotivo e personale. Il film segue due percorsi esistenziali che si sfiorano tra memoria, desiderio e solitudine, sullo sfondo delle festività natalizie. Con la sua consueta sensibilità visiva, il regista esplora il confine tra esperienza vissuta e invenzione narrativa. Un’opera intensa che conferma la capacità di Almodóvar di trasformare le fragilità umane in grande cinema.

Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar con il cast del film – Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar con il cast del film – Foto di Alcide Boaretto Leonardo Sbaraglia -Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto Leonardo Sbaraglia -Foto di Alcide Boaretto