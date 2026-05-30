sabato, Maggio 30, 2026
Home Cinema Festival di Cannes 2026 Pedro Almodóvar torna a Cannes con Amarga Navidad

Pedro Almodóvar torna a Cannes con Amarga Navidad

Da
Romina Greggio
-
Pedro Almodóvar - Foto di Alcide Boaretto

Foto di Alcide Boaretto

Presentato a Cannes 2026, Amarga Navidad segna il ritorno di Pedro Almodóvar a un cinema profondamente emotivo e personale. Il film segue due percorsi esistenziali che si sfiorano tra memoria, desiderio e solitudine, sullo sfondo delle festività natalizie. Con la sua consueta sensibilità visiva, il regista esplora il confine tra esperienza vissuta e invenzione narrativa. Un’opera intensa che conferma la capacità di Almodóvar di trasformare le fragilità umane in grande cinema.

Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar con il cast del film – Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar con il cast del film – Foto di Alcide Boaretto
Leonardo Sbaraglia -Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto
Pedro Almodóvar – Foto di Alcide Boaretto
Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto
Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto
Bárbara Lennie – Foto di Alcide Boaretto
Leonardo Sbaraglia -Foto di Alcide Boaretto

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

NONSOLOCINEMA – RIVISTA ONLINE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE Registrazione al Tribunale di Venezia n.1491 del 24-09-2004 Editore: CINIT - CINEFORUM ITALIANO.

Contattaci: info(at)nonsolocinema.com

SEGUICI

© Copyright 2024 - NonSoloCinema.com

Cookies     Disclamer e Policy