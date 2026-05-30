Kevin Spacey a Cannes 2026

Foto di Alcide Boaretto



Kevin Spacey ha attirato l’attenzione sul red carpet di Cannes 2026, tornando sotto i riflettori in occasione della première del film storico dedicato a Charles de Gaulle. Elegante e sorridente, l’attore americano ha sfilato sulla Croisette confermando il suo graduale ritorno sulla scena internazionale.

Il film racconta gli anni decisivi della vita del celebre leader francese, tra guerra, resistenza e costruzione della Francia moderna. Con una ricostruzione accurata e un forte impatto visivo, la pellicola unisce dramma politico e dimensione umana.

Presentato tra gli eventi più seguiti del festival, il progetto punta a offrire uno sguardo intimo su una delle figure più influenti della storia europea. La première ha ricevuto grande attenzione da pubblico e stampa internazionale.