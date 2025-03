Santosh di Sandhya Suri, censurato in India, arriva al 34° FESCAAAL

Il 34° FESCAAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina ospiterà, venerdì 28 aprile e in replica domenica 30, l’anteprima italiana di Santosh, il lungometraggio d’esordio della regista anglo-indiana Sandhya Suri, presentato nel Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo”. Il film ha suscitato un ampio dibattito in India, dove la Central Board of Film Certification (CBFC) ne ha bloccato l’uscita imponendo pesanti tagli alle parti più critiche nei confronti delle forze dell’ordine, snaturandone il contenuto. Dopo la presentazione nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2024, il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale indiane, ma la censura ne ha impedito la distribuzione. Santosh è stato anche il candidato del Regno Unito agli Oscar di quest’anno come miglior film internazionale.

La trama segue Santosh, una giovane vedova che assume il ruolo di poliziotta del defunto marito in una zona rurale dell’India settentrionale. Durante un’indagine sullo stupro e l’omicidio di una ragazza Dalit, Santosh si confronta con la corruzione e la violenza sistemica, esplorando le dinamiche di potere e il ruolo delle donne in un contesto dominato dagli uomini.

Il film sarà proiettato venerdì 28 marzo alle 21:00 e in replica domenica 30 marzo alle 13:00, presso la Cineteca Milano Arlecchino. Un’opportunità unica per il pubblico italiano di vedere un’opera che affronta temi sociali rilevanti con profondità e sensibilità, nell’ambito di un Festival che continua a promuovere il dialogo interculturale e a sostenere il cinema indipendente che si fa portavoce di storie significative da tutto il mondo.