Il regista Tommaso Romanelli al Masetti e al Gabbiano per “No more trouble – Cosa rimane di una tempesta”

Venerdì 28 marzo presso le sale del Gabbiano di Senigallia e del Masetti di Fano saranno ospiti il regista Tommaso Romanelli (in presenza), assieme al velista Giovanni Soldini (in videocollegamento in diretta) per presentare al pubblico il documentario No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta. Nel documentario si racconta la terribile notte del 3 aprile 1998, quando il padre di Tommaso, il velista e progettista navale Andrea Romanelli, venne inghiottito dalle acque dell’oceano Atlantico, mentre insieme proprio a Giovanni Soldini stava tentando di battere il record della traversata a bordo della sua barca a vela.

Tommaso aveva a quel tempo solo 4 anni e oggi da regista trentenne ha deciso di raccontare questa storia, compiendo un commovente viaggio nella memoria per incontrare da vicino un uomo scomparso prematuramente e che non ha avuto il tempo di conoscere.

Presentato alla 22a edizione di Alice nella Città (2024), sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, No More Trouble è la storia di una famiglia spezzata da un’onda assassina, ma è anche e soprattutto l’indagine sentimentale di un figlio che non poteva avere alcun ricordo soggettivo di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso.

Quel 3 aprile 1998 l’equipaggio di Giovanni Soldini era al largo delle coste francesi, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard. Durante una depressione atmosferica violentissima, con mare forza 9, raffiche a 80 nodi e onde di 25 metri, Andrea Romanelli si trovava al timone di FILA, la barca del futuro che lui stesso aveva progettato pochi mesi prima. Bastò un istante perché una gigantesca onda anomala la rovesciasse. Andrea risultò l’unico disperso e non fu mai più ritrovato. A distanza di 25 anni, attraverso il linguaggio del cinema, la memoria diretta dei testimoni e la potenza dei materiali d’archivio, Tommaso Romanelli avvia una ricerca intensissima alla scoperta del padre: l’ingegnere visionario, il velista senza paura, il dolcissimo marito di Fabrizia. E ci racconterà, anche in sala, con le sue parole, cosa rimane davvero di una tempesta: il viaggio nella memoria di un figlio, un racconto che parla di nostalgia, di passioni e dei grandi amori che custodiscono il senso ultimo della vita.

Alla proiezione di No More Trouble, che avverrà in spettacolo unico la sera di venerdì 28 marzo, parteciperanno rappresentanti di numerose associazioni legate al mondo del mare: la Lega Navale di Senigallia, Marzocca e Fano; il Club Nautico di Senigallia e Fano; l’Associazione Velica Senigallia; l’Associazione Nautica Marina Vecchia; il Comitato Regionale X Zona della Federazione Italiana Vela.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 sia nella sala fanese del Masetti, sia in quella senigalliese del Gabbiano.

Tommaso Romanelli (presente in sala) e Giovanni Soldini (in videocollegamento) incontreranno il pubblico del cinema Masetti di Fano prima della proiezione, dunque alle ore 20.45 circa, dopo di che il regista si trasferirà al Gabbiano di Senigallia per confrontarsi (sempre assieme a Giovanni Soldini in videocollegamento) con gli spettatori al termine dello spettacolo, alle ore 22.50 circa.

Info: www.cinemagabbiano.it e www.cinemamasetti.it.