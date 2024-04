Confidenza di Daniele Luchetti

È al cinema dal 24 aprile Confidenza, nuovo film diretto da Daniele Luchetti che adatta, per la terza volta dopo La scuola (1995) e Lacci (2020), un romanzo di Domenico Starnone. La storia è quella di Pietro e Teresa, che si conoscono quando lui è un professore e lei una sua studentessa. Si innamorano e la loro è una relazione intensa e completa, così profonda che, quasi a suggello di quell’amore così totale, decidono di raccontarsi un segreto inconfessabile. Una confidenza, appunto, che cambia gli equilibri e in un certo qual modo le dinamiche di potere del loro rapporto. Quando la relazione finisce ed entrambi arrivano all’apice delle rispettive carriere – Pietro diventa un intellettuale influente con agganci politici e Teresa una matematica di fama internazionale – quello che resta è quel segreto condiviso anni prima. Un segreto che, qualora si scoprisse, potrebbe rappresentare per Pietro la fine di tutto quello che ha conquistato e lo sgretolarsi della sua immagine agli occhi altrui.

Il personaggio di Pietro, interpretato da Elio Germano alla terza collaborazione con Luchetti, è il fulcro del film, figura di uomo realizzato e in apparenza solido, eccellenza nel suo campo, con una bella casa, una moglie e due figli. Ma sotto quella facciata si nasconde un uomo fragile, diviso e tormentato, che ha tarpato le ali della moglie soffocandone sogni e aspirazioni e che per una vita intera ha dovuto fare i conti con quel segreto inconfessabile che ha confidato a Teresa. Quel che emerge di Pietro è un ritratto a tutto tondo, che si presta a farsi metafora delle insicurezze del maschio contemporaneo, e che convince in pieno anche grazie all’ottima interpretazione di Elio Germano. Teresa (Federica Rosellini) è la costante manifestazione del tormento interiore di Pietro, una presenza rivelatrice con cui fare i conti, e se il suo personaggio funziona in questa chiave metaforica, colpisce meno come figura reale in un ritratto un po’ troppo appiattito.

Il punto di vista è quello di Pietro, la realtà stessa è percepita dallo spettatore attraverso il sentire e i conflitti del protagonista. Conflitti che smascherano la natura ambigua e mediocre di Pietro, raccontati da Luchetti con un’insistenza sulla dimensione dell’angoscia e di una paranoia amplificata dalla colonna sonora di Thom Yorke dei Radiohead che rende un servizio davvero eccellente al film. Al cinema dal 24 aprile con Vision Distribution.

Titolo originale: Confidenza

Regia: Daniele Luchetti

Sceneggiatura: Daniele Luchetti, Francesco Piccolo

Genere: Drammatico

Cast: Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari, Giordano De Plano

Durata: 136 minuti

Paese: Italia

Data di uscita: 24 aprile 2024

Distribuzione: Vision Distribution