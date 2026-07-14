Fiaticorti: con Corti in Corsia i piccoli pazienti diventano giurati

Il cinema come terapia, svago e finestra sul mondo, in grado di far andare la mente oltre il dolore della malattia. Con questo spirito nasce “Corti in Corsia”, un progetto promosso dall’Ulss 2 Marca Trevigiana insieme al Fiaticorti Film Festival e a Cineforum Labirinto, con il patrocinio del Comune di Istrana e del Cinit – Cineforum Italiano.

Dall’autunno 2026 alla primavera 2027, i bambini ricoverati o in cura per patologie croniche presso la Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso vivranno un’esperienza unica: non saranno semplici spettatori, ma i giurati ufficiali chiamati ad assegnare il premio speciale “FiatiJunior”.

Le proiezioni avverranno all’interno della “Sala dei Colori”. Inaugurato nel 2025 grazie a una generosa donazione, questo spazio rende il Ca’ Foncello uno dei soli tre ospedali in tutta Italia a disporre di una vera e propria sala cinematografica interna.

I piccoli giurati valuteranno una selezione di cortometraggi d’animazione scelti tra oltre 150 opere internazionali. Dopo ogni proiezione, i bambini esprimeranno le proprie preferenze direttamente in corsia. I loro voti decreteranno il vincitore del premio speciale, che verrà poi consegnato a settembre 2027 durante la cerimonia finale della 24ª edizione del Fiaticorti Film Festival di Istrana.

Il progetto è stato presentato il 10 luglio 2026 in concomitanza con la presentazione di Cortometraggi sotto le stelle; insieme con la proiezione del corto “Beurk!”(2024) di Loïc Espuche, una storia d’amore adolescenziale ambientata in un campeggio estivo.

L’iniziativa, ideata dai direttori artistici Sara Ricciardi, Livio Meo e Andrea Grespan con il dottor Giordano Giordani dell’Ulss 2, mira a costruire «un ponte tra l’ospedale e la comunità», come sottolineato dalla direttrice sanitaria Maria Caterina De Marco. Anche la sindaca di Istrana, Maria Grazia Gasparini, ha espresso grande soddisfazione per un’iniziativa che unisce istituzioni, sanità e cultura, dimostrando come l’arte possa farsi concreto strumento di inclusione, vicinanza e benessere per i più piccoli.