“Furiosa: A Mad Max Saga” di George Miller

Scaldate i motori. Allacciate le cinture. Preparatevi a un viaggio epico, forse non come il capolavoro Fury Road del 2015, ma altrettanto ambizioso e roboante. Furiosa: A Mad Max Saga, diretto dall’immaginifico regista Australiano George Miller è fatto, ancora una volta, per stupire.

Quarantacinque anni dopo il collasso globale, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (i nomi nella saga hanno sempre voluto dire qualcosa…). Attraversando le Terre Desolate, le Waste Lands, la carovana di Dementus si imbatte nella Cittadella il cui padrone è Immortan Joe e naturalmente i due si affrontano per il potere. Furiosa viene ceduta come futura moglie-fattrice a Immortan Joe per il suo harem, da cui fugge per nascondersi travestendosi da ragazzo. E’ solo una delle molte prove che Furiosa deve affrontare per mantenere la promessa fatta alla madre di tornare alla loro casa.

L’intelligenza e l’intraprendenza della ragazzina la portano a far parte del gruppo che deve fabbricare l’enorme War Rig, un convoglio da guerra guidato dal Pretoriano Jack (Tom Burke) che insegna a Furiosa a guidare e riparare questi enormi camion a 18 ruote che sfrecciano sulle strade sterrate delle Terre Desolate. Ma Furiosa è anche in cerca di vendetta contro Dementus: una vendetta che sarà raccontata dalla voce fuori campo di History Man, l’uomo che custodisce tatuati sulla pelle i racconti del passato.

Interpretata nella prima parte da Alyla Browne (bravissima, recita praticamente con gli occhi) e poi da una silenziosa Anya Taylor-Joy, che compare a circa un’ora dall’inizio del film, Furiosa si rivela poco a poco mentre cerca di sopravvivere alla dura legge delle Terre Desolate e mentre viaggia spedita nella sua personale odissea verso l’aggancio filmico con Fury Road (imperativo restare per i titoli di coda).

Dementus è interpretato da Chris Hemsworth che abbandona i panni di supereroe e si sottopone a 4 ore di trucco quotidiano per trasformarsi un cattivo molto cattivo, forse un po’ caricaturale, un sadico pazzo sempre un passo avanti agli altri che cavalca una biga trainata da tre motociclette.

Non è necessario aver visto Fury Road nel 2015 (che si può comunque recuperare su Netflix) per apprezzare Furiosa: A Mad Max Story, ma il confronto con il ritmo e la spettacolarità di quel film aleggia su questo quinto capitolo della saga iniziata nel 1979. Fury Road era un inseguimento serrato che durava due ore attraverso il deserto, le rocce e la polvere post apocalittica. Un trionfo dell’immaginazione, con sequenze così complesse e grandiose da far restare lo spettatore a bocca aperta. Quando pensavi che Miller avesse raggiunto il massimo, ti stupiva di nuovo con una nuova sequenza.

Furiosa: A Mad Max Saga riprende i personaggi di Mad Max: Fury Road, gli inseguimenti e le battaglie, ma si arricchisce di dialoghi nella sceneggiatura scritta dal settantanovenne Miller con Nico Lathouris. Gli stunt (veri, come sempre, coordinati da Guy Norris), e tutto l’impianto scenico non smentiscono la fama di Miller nemmeno per un minuto dei 148 di durata. Furiosa: A Mad Max Saga resta spettacolare nel raccontare l’incredibile mondo post apocalittico nato dalla fantasia del visionario Miller e realizzato dal suo team creativo, tra cui la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt, già vincitrici del Premio Oscar® per il loro lavoro su Mad Max: Fury Road. Il suono è sempre rilevante nei film della saga Mad Max – e la visione in Imax ne esalta l’importanza – e qui il compositore Tom Holkenborg e il sound designer Robert Mackenzie non si smentiscono.

Si consiglia la visione in lingua originale , possibilmente in sale Imax.