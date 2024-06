Alla Casa del Cinema di Venezia, in ricordo di Luisa Pagnacco

Sabato 8 giugno alle ore 17 alla Casa del Cinema di Venezia è in programma un evento dedicato a Luisa Pagnacco, studiosa e ricercatrice veneziana scomparsa due mesi fa. L’incontro Luisa Pagnacco: nonsoloricerca, nonsolocinema sarà condotto da Carlo Montanaro e Carmelo Alberti. Nel corso dell’evento sarà proiettato il film Sperduti nel buio (2014) di Lorenzo Pezzano in cui Luisa Pagnacco veniva intervistata dallo studioso di cinema e regista Denis Lotti sulla figura di Francesco Pasinetti, da lei accuratamente studiata in collaborazione con altri ricercatori in Francesco Pasinetti, illusioni e passioni (2012) e da sola in Francesco Pasinetti oltre il cinema (Bulzoni, 2015).Per gentile concessione del regista Lorenzo Pezzano sarà anche proiettata integralmente l’intervista di quasi mezz’ora realizzata da Lotti e in parte utilizzata per il film .”Ricordiamo così una studiosa capace e caparbia che ha sempre lavorato defilata ma ha lasciato un grande vuoto tra quanti, non solo gli amici, hanno avuto l’opportunità di incrociare il suo cammino” ricorda Carlo Montanaro. E in tanti hanno avuto modo di incrociarne lo sguardo nello Spazio Regione Veneto all’Hotel Excelsior durante la Mostra del Cinema dove è stata sin dalla nascita dello Spazio una presenza costante e imprescindibile punto di riferimento.