Goutte d’Or (Sons of Ramses) di Clément Cogitore, presentato a Cannes 2022, è stato proiettato in occasione del festival di Nuovo Cinema Francese “Rendez Vous” al Nuovo Sacher di Roma.

Il film, ambientato in un quartiere multietnico di Parigi che dà titolo all’opera, tratta la storia di Ramses (Karim Leklou), medium di professione.

La narrazione si alterna tra violenza, misticismo, truffe e rapide scorribande: i “figli” di Ramses sono infatti dei giovani ragazzini che vivono di rapine e criminalità in una Parigi divisiva. La città è rappresentata in maniera estremamente cruda e reale, non vi sono filtri rispetto al mondo odierno delle periferie, la società di cui Cogitore racconta è brutale ed i bambini dediti alla delinquenza sono il simbolo di un’innocenza ormai perduta.

Nella sua totalità Goutte d’Or risulta volutamente disturbante: cupo, violento nella narrazione e nelle immagini, privo di ogni speranza cinematografica nonostante il finale in fondo ottimistico.

La pellicola ha un suo obiettivo, che viene sviluppato, ma in maniera leggermente troppo contorta: a non convincere è soprattutto il mistico in un film troppo permeato dal realismo per sfociare nel sovrannaturale.

I temi (dalla vita nei quartieri popolari alla genitorialità, passando per l’integrazione degli immigrati di diverse etnie) sono ampiamente sviluppati ed il messaggio arriva dritto al punto, la recitazione- soprattutto del protagonista- è credibile, Goutte d’Or però rimane un’opera non del tutto scorrevole e dunque non totalmente apprezzabile.