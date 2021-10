INEDITO. Matteo Attruia alla galleria ‘Marina Bastianello’

Matteo Attruia torna alla marina bastianello gallery con una mostra personale che vuole sorprendere visitatori e collezionisti e allo stesso tempo stimolare una riflessione su alcuni aspetti del mondo dell’arte contemporanea quali la compatibilità tra i concetti di edizione, copia e unicità dell’opera d’arte, il ruolo del prezzo nelle scelte dei collezionisti, i legami tra strategie di allestimento e marketing: INEDITO ( dal 27 settembre al 16 ottobre 2021, domenica 3 ottobre apertura straordinaria dalle 16 alle 19, ingresso libero ), a cura di Marina Bastianello con testo critico di Saverio Verini.

Il titolo sintetizza, al di là del significato letterale dell’aggettivo, molti degli aspetti fondanti del progetto elaborato dall’artista: la mostra non solo presenta un corpus di opere realizzate appositamente per la personale, e quindi inedite, ma vede Attruia mettersi alla prova per la prima volta in maniera specifica con la scultura. A sua volta INEDITO rappresenta una sfida per la Marina Bastianello Gallery, che accoglie il pubblico con un allestimento sicuramente inusuale per i suoi frequentatori abituali e in generale per il pubblico dell’arte contemporanea.