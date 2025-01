La regista Sara Fgaier presente in sala per “Sulla terra leggeri” a Senigallia e Fano

Appuntamento da non perdere per la serata di giovedì 30 gennaio presso le sale del Cinema Gabbiano di Senigallia e del Cinema Masetti di Fano, in quanto sarà ospite Sara Fgaier, regista, montatrice e produttrice italo-tunisina che sta riscuotendo grandi consensi con il suo film di debutto: Sulla terra leggeri. La Fgaier presenterà il suo lavoro al pubblico prima al Masetti intorno alle 21 e a seguire al Gabbiano alle 22.45, in apertura e chiusura delle proiezioni.

Il film racconta la storia di Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne, che lotta con un’improvvisa amnesia e con l’oscurità che ne deriva. Frammenti di passato emergono nella sua mente con l’apparenza sgranata di remote immagini d’archivio. Un giorno la figlia Miriam, trattata come un’estranea, gli consegna un diario da lui scritto a vent’anni. Leggendolo, Gian ripercorrerà la sua storia con Leila, la donna a cui si legava con una promessa di futuro, chiedendosi chi fosse questa donna di cui non ha memoria. L’indagine risveglierà i suoi sensi conducendolo ad affrontare la prova più difficile.

Andrea Renzi e Sara Serraiocco sono i principali attori di questo film, “una storia d’amore e di vite sospese – come ha scritto Cristina Piccino – dolori inaccettabili e improvvise consapevolezze verso una rinascita, nuovi inizi che saranno forse anche un diverso mondo, e che nello sguardo dell’autrice si fanno materia di cinema”.

Sara Fgaier (La Spezia, 1982) ha studiato Storia e Critica del Cinema a Bologna, proseguendo la sua formazione cinematografica all’interno del laboratorio di regia di Marco Bellocchio. Dal 2008 collabora con il regista Pietro Marcello, producendo e anche montando due suoi lavori: La bocca del lupo (2009) e Bella e Perduta (2015). Nel 2012 è stata la prima italiana a ricevere il Premio Rolex per le Arti, che le ha permesso di lavorare un anno a New York sotto la tutela di Walter Murch. Nel 2014 collabora alla regia con lo stesso Pietro Marcello per L’umile Italia, frammento del film collettivo 9X10. Nel 2018 realizza dieci corti per Storia di un’amicizia, adattamento teatrale de L’amica geniale di Elena Ferrante. In seguito con Gli anni (2018), ispirato al noto romanzo di Annie Ernaux, vince il premio di miglior cortometraggio dell’Accademia del Cinema Europeo e il Nastro d’Argento come miglior corto documentario. Nel 2023 fonda la società di produzione indipendente Limen.

Sulla terra leggeri (2024) è il suo primo lungometraggio, un film di spessore che gli incontri in sala permetteranno di conoscere meglio. Sara Fgaier incontrerà il pubblico del Masetti prima della proiezione, dunque alle ore 21 circa, poi si trasferirà al Gabbiano di Senigallia per confrontarsi con gli spettatori al termine dello spettacolo, intorno alle ore 22.45.

Info: www.cinemamasetti.it; www.cinemagabbiano.it.