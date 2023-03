Dopo un lungo periodo di silenzio, grossomodo dai mesi precedevano le elezioni del marzo 2018, Beppe Grillo è tornato a teatro e adesso arriva al Corso di Mestre con “Io sono il peggiore – Lo spettacolo delle rivelazioni”, sabato 25 marzo alle 21.15.

Con questo nuovo lavoro, il cui tour prevede ancora una decina di repliche con l’ultima in cartellone il 17 aprile al Politeama di Genova, Grillo tra risate e pungente ironia promette di rivelare tutto su sé stesso e sui casi di attualità, dalla religione alle guerre economiche, dal metaverso fino al lato oscuro dell’ambientalismo, tra ecologia, tecnologia e visioni di futuro. A inizio spettacolo raccoglie una serie di biglietti dalla platea, in cui chiede agli ospiti di scrivere qualsiasi domanda vogliano. Poi li mette in un cestino e li legge. Vicino a sé tiene una macchina per misurare la pressione: se rimane nei limiti risponde, se va sopra, sempre nel suo stile, parte il “vaffa”. Si passa da pezzi di vita quotidiana a temi di attualità, da curiosità personali a domande sulla sua esperienza in politica, a cui Grillo risponde con la battuta sempre pronta e con pungente ironia, rendendo ogni volta diverso lo spettacolo. E non risparmiando nessuno dalle sue invettive. Come ai vecchi tempi.

Biglietti: dai 25€ ai 35€ più diritti di prevendita, in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne. Info sul sito www.dalvivoeventi.it.