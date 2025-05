Scritto e diretto dall’attrice Alissa Jung, al suo debutto alla regia, Paternal Leave racconta la storia di Leona (Leo) un’adolescente tedesca, che dopo una discussione con la madre, fuori casa per lavoro, decide di prendere un treno e recarsi in Italia, sulla Riviera Romagnola, per conoscere il padre.

Non è un incontro facile né spontaneo quello tra Leo (Juli Grabenhenrich) e il padre Paolo (Luca Marinelli). Le risposte chieste, pretese, pregate da una giovane che si sta lasciando alle spalle l’adolescenza, si scontrano con la paura di un uomo, all’epoca ragazzo ventenne, ora di nuovo padre di una bimbetta che ha lasciato per un anno per poi tornare a fare il genitore.



In attesa della “bella stagione”, in una località turistica ma messa a dura prova da una mareggiata, Leo e Paolo affrontano un viaggio di scoperta reciproca. Paternal Leave, crudo nella sua onestà, patisce nella durata di quasi due ore, tirando forzatamente per le lunghe alcune sequenze anziché lasciarle stirare dal vento della bravura dei due attori.

Rabbia e Paura sono le emozioni che animano i dialoghi e i comportamenti di un’adolescente e di un uomo che si devono conoscere e riconoscere come figlia e come padre. Ci sono recriminazioni, c’è bisogno di equilibrio, ci sono gesti violenti e comportamenti struggenti.

Complessivamente è un’opera apprezzabile per l’interpretazione e per le intenzioni di voler descrivere un rapporto senza melodrammi o buonismi.