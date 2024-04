“The Fall Guy” di David Leitch

Colt Seavers (Ryan Gosling) fa lo stuntman, e ogni giorno rischia la vita per il successo di attori e film di azione e per il divertimento di noi spettatori. Ma un incidente sembra porre fine alla sua carriera: scompare dai radar, stacca i contatti con il mondo del cinema, non si fa vivo neppure con l’amore della sua vita, Jodi (Emily Blunt). Fino a quando non viene richiamato sul set di un film di fantascienza, dove deve ritrovare una star scomparsa, smascherare una cospirazione, e cercare di riconquistare Jodi. Dimostrando che in ogni stuntman batte un cuore da eroe…

Il regista di The Fall Guy, David Leitch, è stato uno stuntman per circa vent’anni. Chi meglio di lui per raccontare quel mondo, una vera e propria lettera d’amore al cinema d’azione e agli eroi dimenticati che di quei film sono i sottostimati protagonisti?

Ispirato dalla omonima serie degli anni Ottanta, Leitch, con la collaborazione dello sceneggiatore Drew Pearce (già insieme per Fast & Furious: Hobbs & Shaw), il sostegno della produttrice – e moglie – Kelly McCormick e del team della loro casa di produzione 87North – non voleva una riproduzione fedele dei telefilm, quanto cogliere l’impegno, la dedizione, lo spirito e anche le difficoltà dei film fatti quando la CGI non esisteva, ovvero far convivere commedia e azione per far divertire gli spettatori attraverso la figura di un eroe un po’ sfigato.

Colt Seavers è l’attore canadese Ryan Gosling, con quella faccia sempre un po’ sospesa tra cucciolo e playboy con quel tanto di ironia, perfetto per il duplice ruolo di innamorato e di stuntman pronto a sfidare la morte ogni giorno.

“Fall man” si riferisce agli stuntmen che cadono dai cavalli, dalle moto o da una rampa di scale, ma “Fall Guy” significa anche qualcuno usato come capro espiatorio, ingiustamente accusato di qualcosa che non ha commesso.

Nel film Colt ha avuto un incidente che lo ha tenuto lontano dai set per 18 mesi, quando riceve una chiamata dalla vulcanica produttrice Gail Meyer (Hannah Waddingham) per lavorare nel nuovo film della sua vecchia fiamma, Jodi Moreno (Emily Blunt). Ma durante la lavorazione la star del film, l’arrogante Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), scompare e a Colt viene chiesto di trovarlo. Da qui in poi sarà un susseguirsi di situazioni assai più pericolose di quanto egli debba affrontare ogni giorno sul set.

Un thriller d’azione a cui si mescolano elementi da commedia classica, con giusti tempi comici, una brillante sceneggiatura e un vero e proprio campionario di scene in cui gli stuntmen possono far brillare la propria stella: dagli otto cappottamenti di un’auto su una spiaggia (sequenza entrata nel Guinness essendo la prima volta in un film senza aiuto della CGI) ai salti dall’elicottero su un gigantesco air bag e altre simili facezie fino allo spettacolare coreografato inseguimento sul Sydney Harbour Bridge sullo sfondo della Sydney Opera House. Il tutto mentre il nostro eroe cerca di riconquistare, seppur con scarso successo, il vero amore della sua vita Jodi, la regista del blockbuster Metalstorm (sviluppato visivamente come un film quasi completo, creando l’intero mondo del film all’interno del film). La chimica tra Gosling e Blunt è eccezionale ed è un piacere vederli insieme sullo schermo.

L’attrice Stephanie Hsu (Everything Everywhere All At Once) nel ruolo di Alma, assistente personale (altra figura professionale spesso dimenticata ) della star scomparsa, Winston Duke in quello di Dan, coordinatore degli stunt e un cane che prende ordini solo in francese completano un cast azzeccato.

Leitch ama e rispetta profondamente il mondo degli stuntmen – circa 120 su questo set – e racconta le loro imprese come fossero espressione di un’arte vitale e creativa, che si adatta solo ai voleri e alle richieste dei registi.

Tra suspense e sorrisi, coreografati scazzottamenti, astuzie da agente segreto e comicità un po’ slapstick, The Fall Guy vi farà divertire per tutti i 125 minuti grazie anche a una efficace operazione nostalgia della colonna sonora.

Un paio di avvisi agli spettatori: non scordate di restare per i titoli di coda e godetevi qualcuna delle varie featurette in rete che mostrano i dietro le quinte e non solo, sempre con lo stesso stile un po’ scanzonato e un sacco di affetto e rispetto per la grande famiglia degli stuntmen.