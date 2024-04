UlisseFest – Anteprima ad Ancona il 31 maggio con Alessandro D’Avenia

Ancona sotto i riflettori venerdì 31 maggio ore 21 al Teatro delle Muse per l’anteprima del Lonely Planet UlisseFest 2024.

In scena “Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana”, protagonista lo scrittore e insegnante Alessandro D’Avenia, che farà tappa per la prima volta nel capoluogo marchigiano, offrendo al pubblico una riflessione sulla figura dell’eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente nelle nostre vite.

Che cosa ci può indicare, in questo tempo difficile, la figura di Ulisse e come può aiutarci a resistere? Perché l’Odissea è l’unica opera di cui usiamo il titolo per indicare un percorso di vita? Forse perché siamo convinti che viaggiare, realmente e metaforicamente, sia l’azione più potente che ciascuno di noi ha a disposizione per realizzare il proprio sé, risorgendo dai propri errori e contribuendo a costruire un mondo migliore. Anche per questo il nostro festival richiama nel nome l’eroe omerico.

Un’anteprima che ci introduce al tema del festival di quest’anno, “Esplorando l’ignoto”.

Il motivo ispiratore della settima edizione di UlisseFest mette volutamente in risalto il compiersi continuo e incessante di questa azione, il fascino della scoperta e la sua iterazione nel quotidiano perché provare a guardare un po’ più lontano è ciò che tentiamo di fare ogni giorno, più o meno consapevolmente, quando viaggiamo, sperimentiamo nuovi itinerari e ci confrontiamo con nuovi scenari.

UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet animerà le piazze e i teatri di Ancona dal 4 al 7 luglio ma, per la prima volta, esordisce con un’anteprima da non perdere. Nelle passate edizioni il festival ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori e ha consentito a un vasto pubblico di incontrare ospiti italiani e internazionali, accomunati dalla grande passione per il viaggio.

Su Ulissefest.it, tutte le novità del festival del viaggio di Lonely Planet.