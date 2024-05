All’M9- Museo del Novecento di Mestre performance di teatro di cittadinanza

Sabato 18 maggio 2024 alle ore 17.30, a Mestre al terzo piano di M9 – Museo del ’900 si terrà la performance conclusiva del laboratorio di teatro di cittadinanza del regista veneziano Mattia Berto con l’Associazione Italiana Persone Down di Venezia Mestre. “Cosa c’è di magico nelle nostre vite? Cosa c’è di magico nella nostra città? Cosa possiamo fare di magico per gli altri? Il teatro è ancora oggi un volano di magia? – scrive in una nota Mattia Berto – Queste le domande che ci siamo posti durante le nostre giornate di laboratorio, giornate ricche di emozioni e visioni. Vi aspettiamo, come da tradizione del nostro teatro, per condividere un tempo in compagnia e per ribadire come l’agire insieme sia prezioso per la comunità“

Il laboratorio, dal titolo Ti racconto la mia città, ha preso casa in M9 tra marzo e maggio per un totale di 10 incontri di training teatrale duranti i quali, a partire dal materiale autobiografico dei 20 partecipanti, si è costruito l’impianto drammaturgico della performance, mettendo in campo le abilità di ognuno e lavorando in maniera inclusiva.

La performance è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa registrazione al desk del museo.

Il laboratorio è stato sostenuto con il progetto Incontrarsi nel sociale finanziato dalla Regione Veneto e dall’associazione Il Castello.