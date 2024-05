Disco Afrika: une histoire malgache di Luck Razanajaona in Concorso Lungometraggi al FESCAAAL 2024

Presentato in Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, Disco Afrika: une histoire malgache è il film che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio del regista, sceneggiatore e produttore malgascio Luck Razanajaona. Quella al FESCAAAL è stata la prima italiana del film di Razanajaona, già selezionato alla Berlinale 2024 nella sezione Generation 14plus.

Ambientato nel Madagascar di oggi, Disco Afrika è la storia di Kwame, un ragazzo che per guadagnarsi da vivere lavora in una miniera di zaffiri. Dopo un evento drammatico che lo tocca personalmente, Kwame intraprende un viaggio verso casa, nella cittadina dove è cresciuto e dove abita sua madre. Il padre, musicista e attivista politico, è morto negli anni Settanta durante una manifestazione. Per Kwame il viaggio lo porta a fare i conti con un passato doloroso e diventa l’occasione per indagare sulla morte di quel padre, con cui scopre di condividere l’animo ribelle e propenso alla lotta. Sullo sfondo, ma ben presenti a livello significativo, i tumulti che scuotono un Madagascar diviso dopo le elezioni, tra i ribelli che manifestano per strada e le milizie armate.

Disco Afrika: une histoire malgache ha il merito di portare l’attenzione sulla situazione politica e sociale del Madagascar attraverso la parabola di crescita del suo giovane protagonista, interpretato dall’esordiente Parista Sambo, artefice di un’ottima prova. Kwame affronta il dolore e un passato che, per proteggerlo, la madre gli ha tenuto nascosto, facendo i conti con la figura di un padre la cui morte violenta ha scavato in lui un solco di turbamento che tuttavia non ne ha mai fiaccato lo spirito. Kwame è determinato e coraggioso, spinto da una forza gentile che anima il suo agire lungo tutto un percorso raccontato da Luck Razanajaona con una regia che sceglie quasi di azzerare il linguaggio della finzione cinematografica, con l’effetto di una immedesimazione e partecipazione totali. Disco Afrika, che fa parte della selezione della quinta edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY è un film illuminante e importante, capace di parlare perfettamente alle corde degli spettatori più giovani e per questo ancor più prezioso.

Titolo originale: Disco Afrika: une histoire malgache

Regia: Luck Razanajaona

Sceneggiatura: Luck Razanajaona, François Hébert, Marcelo Novais Teles, Ludovic Rianando Randriamanantsoa

Genere: Drammatico

Cast: Parista Sambo, Laurette Ramawsinjanahary, Joe Lerova, Drwina Razafimahaleo, Jérôme Oza

Durata: 80 minuti

Paese: Francia, Madagascar, Germania, Maurituius, Sud Africa, Qatar

Distribuzione: Sudu Connexion