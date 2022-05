Organizzato dal Cineforum Feliciano con il sostegno del Cinit Cineforum Italiano, il Filmfestival del Garda ritorna alla sua originaria forma in presenza: per7 giorni da venerdì 27 maggio a giovedì 02 giugno il borgo di Cisano, a San Felice del Benaco, sarà Cittadella del Cinema. L’evento di preapertura della XV edizione si svolgerà venerdì 27 maggio alle 18.30 presso il Cinema Nuovo Eden – Fondazione Brescia Musei con un Aperitivo con il Critico Emanuela Martini, al quale seguirà la proiezione d e La piscine (La piscina) di Jacques Deray, con Romy Schneider. All’attrice austriaca naturalizzata francese è dedicato l’Omaggio di questa XV Edizione. Sabato 28 maggio, inizierà con l’Incontro professionale con gli Autori, in collaborazione con Ennesimo Filmfestival, nel quale interverranno Ilaria Feole, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. Verrà presentato Cinema di classe. Per una pedagogia dell’audiovisivo (ETS Edizioni), volume rivolto a insegnanti ed educatori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.Nel pomeriggio, presso la Fondazione Cominelli, verrà inaugurata l’Esposizione Madre Terra Senegal, di Martina Stipi e Mario Piavoli composta di immagini, testi e dal corto Attraverso di Mario Piavoli: i curatori presenternno,poi, Madre Terra Senegallibro, resoconto del viaggio. La regista Silvana Profeta, parteciperà al Q&A con il pubblico, successivamente alla proiezione dell’opera Senza Rossetto, alle ore 18:00.Alle ore 19:30 dopo l’Inaugurazione della XV Edizione del Filmfestival del Garda presentazione di “Universe Romy Schneider” di Emanuela Martini, che introdurrà la proiezione in lingua originale sottotitolata de Les choses de la vie (L’amante).Domenica 29 maggio in programma la presentazione del romanzo Romy Schneider. Un amore a Parigi (Giunti) di Michelle Marly, alla presenza della scrittrice. A seguire proiezione di 3 Tage in Quiberon (3 Giorni a Quiberon) di Emily Atef, dedicato alla vita di Romy Schneider. Nel pomeriggio Luca Malavasi presenta Pianeta Varda (ETS Edizioni),, ed Emanuela Martini, la rivista rinnovata Cineforum, all’interno dell’evento Sostieni Cineforum, in collaborazione con Federazione Italiana Cineforum.La prima proiezione della serata sarà il film in Concorso Sarura di Nicola Zambelli alle ore 18:00, seguito da Michele Aiello alle ore 21:30 che presenterà il film in Concorso Io resto, con Q&A al termine della visione.

Lunedì 30 e martedì 31 maggio in programma gli incontri di Cinem- azione: Alla scoperta del mondo del cinema, una selezione di corti d’autore, dal progetto Cartoni animati in corsia di Avisco, a cura di Chiara Boffelli.Nel pomeriggio verrà proiettato Uccellacci e Uccellini di Pier Paolo Pasolini, per il centenario della sua nascita .

Alle 21:30 il regista Rocco di Mento presenterà la sua opera in Concorso The Blunder of Love, con Q&A al termine della proiezione.

.Nel pomeriggio di marted’ la proiezione speciale di Alberto Pesce e il Cinema di Paola Castriota, alla presenza della regista e del protagonista.

A seguire si terrà l’Incontro speciale con Omar Pedrini, che introduce la proiezione di Lawrence delle registe Giada Diano ed Elisa Polimeni.Per il penultimo giorno, mercoledì 01 giungo, alle ore 18:00, Samuele Sestieri presenterà il suo film in Concorso Lumina, con Q&A al termine della proiezione.

Alle ore 21:30 per la Sezione Garda Ciack dedicata ad un autore o autrice gardesana, l’Omaggio a Susy Laude, che presenterà il suo film, debutto alla regia, Tutti per Uma.

Giovedì 02 giugno Colazione con il Critico Andrea Chimento dedicata a Pier Paolo Pasolini, con la proiezione de La ricotta, estratto dal film corale Ro.Go.Pa.G.

Nel pomeriggio proiezione speciale di Isole di Karine De Villers e Mario Brenta, alla presenza degli autori.

Prosegue nel pomeriggio l’Omaggio a Romy Schneider con le proiezioni di Sissi (La principessa Sissi) di Ernst Marischka e Conversation avec Romy Schneider (Conversazione con Romy Schneider) di Patrick Jeudy. Alle ore 19:30 la Cerimonia di Premiazione della XV Edizione del Filmfestival del Garda, con l’attribuzione del Premio Città di San Felice del Benaco in memoria del Cav. Attilio Camozzi, assegnato a un autore o autrice che si è particolarmente distinto per il lavoro svolto nel campo artistico e culturale. Il Premio verrà assegnato, come di consueto, dal pubblico. Verrà inoltre consegnato il Premio della Critica “Giovanni Turolla” assegnato da una Giuria di professionisti.

Il Festival si concluderà con un Omaggio a Rino Gaetano.