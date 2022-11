8 episodi, da circa 45/50 minuti ciascuno, sviluppano una storia sul personaggio adolescente di Wednesday.

Dopo aver avuto seri (s-e-r-i) problemi alla scuola pubblica, la giovane Addams viene accompagnata dai genitori (interpretati da Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán) nella Scuola da loro frequentata: la Nevermore (riferimento a Edgar Allan Poe) Academy per studenti insolitamente dotati: vampiri, lupi mannari, sirene e simili.

avere visioni su passato e futuro, che non è in grado né di interpretare o controllare, non è entusiasta di trovarsi tra coetanei, ma i genitori sperano che Nevermore sia il luogo giusto per la formazione della loro figlioletta; comunque nel dubbio, mettono Mano a badare a lei.

Come se non fosse già abbastanza fastidioso per Wednesday trascorrere le sue giornate con altri studenti, si mette di mezzo un mostro a minacciare le sue giornate funeree.



In versione investigatrice senza paura, Wednesday Addams metterà a rischio la sua vita per venire a capo di una serie di omicidi e impedire che ne vegano commessi altri.

Schietto, macabro, a tratti grottesco, poi divertente e irriverente, Wednesday è un tentativo curioso di prendere un personaggio iconico e darle uno sviluppo non prevedibile, o quanto meno non come ci si aspetterebbe, immergendola nella competizione adolescenziale e in un caso thriller/horror.

Ambizioso, e non tutti gli 8 episodi (condensare non diciamo nella metà, ma almeno in 6 episodi… sarebbe stata scelta opportuna) hanno lo stesso impatto efficace, ma apprezzabile per l’originalità che sono riusciti a impartire ai vari personaggi in rapporto alla loro crescita narrativa.

Da mercoledì 23 novembre su Netflix.