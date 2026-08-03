“Largo” di Max Burgoyne-Moore e Salvatore Scarpa

Ogni anno, in Europa, decine di migliaia di bambini e adolescenti rifugiati fanno domanda di asilo, privi dei loro genitori. Max Burgoyne-Moore e Salvatore Scarpa realizzano un toccante cortometraggio che non scade mai nella banalità o nello stucchevole; profondo, poetico e al contempo di raffinata qualità artistica.

Musa, piccolo rifugiato siriano dai profondi occhi neri, vive in un paesino costiero della Gran Bretagna, accudito e benvoluto da Grace (la grazia dell’amore e dell’accoglienza), ma sgradito alla comunità del villaggio, che lo guarda e lo tratta con disprezzo. Anche i bambini, plagiati dai pregiudizi degli adulti, lo provocano spesso, rivolgendogli parole ostili. Malgrado la solitudine e le umiliazioni, Musa non raccoglie mai le sfide, non risponde mai alla violenza con altra violenza. Il suo unico desiderio, all’interno di una collettività che non ha saputo integrarlo, è quello di ritrovare i genitori scomparsi.

Un giorno trova una barchetta con la scritta LARGO su un fianco e prende la folle decisione di andare a cercarli per mare. “La casa è come una tartaruga col suo guscio, la porti con te ovunque vai”.

Il finale si presta a una doppia interpretazione, grazie al sapiente montaggio e al taglio onirico delle scene.

La colonna sonora originale del cortometraggio Largo, presentato all’ottava edizione dell’Edera Film Festival di Treviso, è stata composta e prodotta dal pluripremiato compositore britannico Stuart Hancock. Una colonna sonora capace di enfatizzare le emozioni del giovane protagonista, vibrando attraverso le corde del liuto arabo.

Dalle musiche alla fotografia, dal montaggio ai dialoghi, tutto è misurato e al contempo intenso. “Largo” si unisce alle opere cinematografiche del nostro tempo sull’urgenza di ritrovare l’empatia e la grazia (come Grace) necessari all’umanità, ma è anche il ritratto potente della resilienza infantile.