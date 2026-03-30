Ortensia (Karla Sofía Gascón Ruiz) è una celebre coach di una Scuola di Seduzione che tra gli “alunni” ha persone adulte in cerca di un aiuto per conquistare o riconquistare un amore. Non hanno ancora capito che alla domanda “che cos’è l’amore” non c’è una risposta:

Bruno (Lino Guanciale), professore di storia che vive ancora con la madre, pensa di essere invisibile per le donne e non è capace di dire quale sia il suo problema;

Giuliana (Vittoria Puccini), infermiera che cerca di salvare il matrimonio dall’apatia, di riconquistare il marito che preferisce il cellulare e la Roma;

Emanuele (Romano Reggiani), un giovanotto timido che parla pochissimo;

Gaia (Euridice Axen), libraia, lesbica, logorroica, che non riesce a volersi bene;

Adele (Beatrice Arnera), content creator “sul malessere”;

Clemente (Carlo Verdone), percussionista, pensionato, che fuma erba.

Scritto dal regista Carlo Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Scuola di Seduzione racconta il moltiplicarsi di solitudini dovute all’incapacità di comunicare, chiacchierare, incontrarsi in un bar all’epoca dei social network, di schermi e di frasi fatte. “La seduzione diventa così un pretesto – racconta Verdone – attraverso lezioni, esercizi e situazioni paradossali, il film racconta insicurezze, tic, paturnie e contraddizioni, mostrando che dietro ogni comportamento c’è un bisogno profondo di essere compresi e amati. È proprio da questa fragilità trasversale che nasce l’idea della nostra Scuola di seduzione come luogo di rieducazione sentimentale”.

Peccato che il film non sia uscito in sala perché è una commedia corale fatta di personaggi concreti (reali) e situazioni buffe capace di far stare bene il pubblico.

Con la sua malinconia garbata, la sua comicità agrodolce, l’abilità di creare intrecci vivaci Carlo Verdone utilizza la grammatica della commedia per tracciare un’analisi psicologia e una dimensione sociologica di generazioni diverse tra di loro in cerca di emozioni umane. Più tenero che indulgente verso i suoi personaggi dai vari drammi esistenziali, Verdone sprigiona simpatia e coinvolge con un cast perfetto.









Uscita: dal 1 aprile su Paramount+

Genere: Commedia

Durata: 110′

Anno: 2026

Paese: Italia

Produzione: Filmauro

Distribuzione: Paramount+