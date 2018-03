Siamo nel 2035. Dieci anni dopo la guerra , gli abitanti della terra hanno ricostruito le città devastate dalle orde di mostri Kaiju. La paura è lontana perché la breccia -il portale intradimensionale apertosi sul fondo dell’Oceano Pacifico dal quale erano arrivati – è stata chiusa, il pericolo sembra sconfitto definitivamente, ma all’apparenza. Jake Pentecost ( John Boyega , qui anche produttore con la sua società UpperRoom Entertainment) ha deciso di non seguire le orme del decorato e leggendario padre, dedicandosi a una vita di scorribande e criminalità. Tira a campare rubando e vendendo al marcato nero parti di Jaegers demoliti – robot guerrieri pilotati da umani uniti da un ponte neurale che consentiva loro di agire in perfetta sincronia, erano stati quindi progettati per contrattaccare i mostri alieni. Mentre tenta di rubare un prezioso condensatore di plasma terziario, incontra una giovanissima ladruncola Amara (Cailee Spaeny) dal grande talento che si sta, illegalmente, costruendo il suo Jaeger, Scrapper.

Vengono catturati. Per scontare la pena, Pentecost è costretto dall’eroica sorella Mako (Rinko Kikuchi) ad addestrare i giovani piloti Jaeger, in cui la stessa Amara viene arruolata.Mai tempismo fu più benedetto. Perché dal mare sbucano Jaeger alieni con l’unico scopo di distruggere la terra. Spetterà a Pentecost insieme al ranger amico rivale Lambert ( Scott Eastwood Diretto dal veterano del piccolo schermo Steven S. DeKnight, che prende il posto di Guillermo Del Toro è un ottimo film di fantascienza, con un buon ritmo e un’abbondante dose di battute divertenti. Mostri e robot si prendono a scazzottate, i ranger rivali combattono in perfetta simbiosi mettendo in disparte tutta l’acredine, sapendo valorizzare le rispettive qualità, i giovani piloti fanno squadra nonostante le differenze che li hanno portati all’addestramento al Pan Pacific Defence Force, il malvagio che ha architettato questa guerra avrà ciò che gli spetta, una colonna sonora esplosiva. Insomma,Steven S. DeKnight, insieme ai suoi tre co-sceneggiatori Emily Carmichael, Kira Snyder, TS Nowlin,; la squadra capisce quando e dove lo spettatore ha bisogno di ricevere informazioni, sa essere rapida nelle premesse e trova l’angolo giusto per far osservare e apprezzare l’abbondanza di CG.