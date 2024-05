Grande attesa per la diciottesima edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage, in programma nella suggestiva Carloforte, a sud della Sardegna, dal 23 al 28 luglio 2024.

Il rapporto tra la musica e il cinema sarà sempre il filo conduttore della manifestazione, che porterà sull’isola di San Pietro alcuni degli artisti più interessanti per raccontare il connubio tra queste due arti: una sei giorni di proiezioni, concerti, incontri e momenti di riflessione alla presenza di registi, musicisti, attori e professionisti.

Tra i primi ospiti annunciati per il 2024, non poteva mancare per questa importante edizione Margherita Vicario, musicista, attrice e recentemente anche regista. Tra le protagoniste assolute di questa stagione cinematografica, Margherita Vicario con il suo splendido Gloria! ha portato sul grande schermo una storia che è un atto d’amore per la musica e un assoluto omaggio al talento e al lavoro delle compositrici e delle musiciste.

Presentato in concorso all’ultimo festival di Berlino Gloria!, prodotto da tempesta con Rai Cinema in coproduzione con tellfilm e uscito nelle sale italiane lo scorso aprile grazie a 01 Distribution, è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, dove un gruppo di musiciste inizia a comporre una musica nuova e moderna: la nascita del pop. Margherita Vicario sarà a Carloforte per raccontare la sua carriera e la sua esperienza per la prima volta dietro la macchina da presa con un film che unisce tutte le sue vocazioni artistiche.

Creuza de Mà – Musica per Cinema 18° edizione | Carloforte, 23 – 28 luglio 2024

Il programma di Creuza de Mà sarà come sempre ricco di proiezioni, incontri con ospiti e musica live, tra cui l’immancabile concerto al tramonto immersi nello straordinario anfiteatro naturale delle “Ciassette”. Ma non mancheranno gli appuntamenti del “CAMPUS musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo”, veri e propri momenti di approfondimento e formazione pensati per gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia che anche quest’anno saranno a Carloforte per un’esperienza di condivisione e apprendimento impagabile.