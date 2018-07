Quando un autore da 400 milioni di copie, nel Guinness dei primati come unico autore al mondo a occupare per 59 volte il primo posto nella Bestseller list del New York Times, incontra uno degli ex Presidenti più chiacchierati degli Stati Uniti, nonché marito di una impavida first lady, nascono thriller come Il Presidente è scomparso.

il romanzo scritto a quattro mani Bill Clinton e James Patterson ha per protagonista il presidente Duncan, eroe di guerra, vedovo con una figlia al college; non sappiamo, probabilmente la cosa è accuratamente voluta, se sia democratico o repubblicano. Di certo sta per affrontare i giorni più bui del suo mandato.

Duncan deve affrontare un’ interrogazione alla Camera, per una telefonata fatta al capo dei figli della Jihad, un leader senza fede che vuole distruggere gli Stati Uniti. Ma il Presidente non può rivelare l’argomento di quella conversazione per motivi di sicurezza nazionale. Il suo Paese rischia di eclissarsi, crollare economicamente per un prossimo attacco informatico. Duncan ha le ore contate e può contare solo su poche persone alla Casa Bianca.

Il Presidente è scomparso, il primo romanzo che racconta i misteri della Casa Bianca con l’accuratezza di chi ha vissuto per anni tra le mura di quella fortezza inaccessibile al mondo esterno. I retroscena che si nascondono dietro alle decisioni immediate, le difficoltà psicologiche che accompagnano la vita del Presidente, i meccanismi e le logiche di potere, le pressioni e le difficoltà quotidiane vissute dall’uomo più potente del mondo vengono narrate dalla prospettiva unica di Bill Clinton e dalla capacità narrativa di un maestro del thriller come James Patterson.

Il punto di forza del romanzo è è la garanzia dell’autenticità politica. C’è del vissuto, della vita vera, nella storia di Duncan. E’ un thriller carico di tensione e di azione e colpi di scena. Minuzioso e ambizioso.

Il Presidente è scomparso diventerà presto una serie tv.