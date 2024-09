Un progetto di intervento artistico-sociale che utilizza il teatro come strumento di valorizzazione dei quartieri periferici e come mezzo di integrazione

per stimolare la partecipazione di un pubblico che difficilmente accede ai teatri istituzionali,

per valorizzare e generare qualità sociale e culturale nei luoghi al di fuori dei grandi centri,

per promuovere l’inclusione sociale e culturale.



Questo è lo scopo di Milano Suburbia che si avvale dell’attività radicata di Animanera nei centri di aggregazione di periferia

(come i CPIA e SSP), strutture dove l’obbiettivo primario è l’insegnamento della lingua italiana a stranieri, con lo scopo di favorire l’integrazione e la diffusione di attività culturali e teatrali nelle aree periferiche urbane, coinvolgendo sul territorio strutture e associazioni che si occupano di discriminazione e disagio sociale, attivando meccanismi per diffondere la creatività espressiva/teatrale nelle periferie.



La programmazione sarà composta da 15 rappresentazioni tra spettacoli, performance e

concerti. Gli spettacoli scelti trattano di temi sociali, una programmazione multidisciplinare,

con al centro la discriminazione in tutte le sue forme.

Verranno utilizzati vari linguaggi:

spettacoli, performance, letture, concerti.

Un’esperienza di condivisione, che si terrà in diversi

luoghi nei diversi municipi di periferia, dove Animanera vuole promuovere la diffusione di

attività culturali e teatrali, coinvolgendo sul territorio strutture e associazioni che si occupano

di assistenza alla discriminazione e al disagio sociale.



Animanera realizzerà inoltre tre laboratori teatrali, i cui beneficiari principali saranno i giovani

immigrati dei CPIA, delle Scuole Senza Permesso e i giovani dei quartieri Dergano e Bovisa.

I laboratori saranno gratuiti ed aperti a tutti. Gli esiti finali saranno presenti all’interno della

programmazione di Milano è viva.

L’obbiettivo è scoprire e stimolare talenti artistici e raccontare storie di giovani che abitano nelle

periferie, mettendo in scena i loro desideri e i loro sogni.

Qui di seguito il link della pubblicazione dell’intera rassegna:

https://live.yesmilano.it/listing/milano-suburbia/