A Jesolo torna a giugno  il Festival “Aqua – La filosofia del mare”

Dal 9 al 18 giugno 2025 a Jesolo (VE), sull’arenile di piazza Brescia, torna per la terza edizione il Festival “Aqua – La filosofia del mare” organizzato dal Comune di Jesolo e Consorzio di Imprese turistiche Jesolo Venice, con la direzione artistica di Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee e l’organizzazione di Gabriele Vian per Suonica. Il mare Adriatico diventa la cornice di una serie di 10 incontri, eventi ed esibizioni di ospiti di prestigio che realizzano momenti unici in riva al mare.

Declinato quest’anno sul tema Cosa dicono le onde, il Festival Aqua invita a riflettere sulla capacità di saper ascoltare: le onde parlano a chi sa farlo, ed è forse per questo che tendiamo a tornare sempre in riva al mare. Danzano senza meta, raccontano senza voce, si ripetono, si rinnovano, portano via e restituiscono. In questo continuo andare e venire, le onde ci parlano, ci raccontano il mondo e ci ricordano che siamo parte dello stesso pianeta. Talvolta ci dicono ciò che non osiamo chiedere, altre volte ci ricordano ciò che dentro sappiamo già ma non riusciamo ad esprimere.

“Siamo orgogliosi di accogliere la nuova edizione del Festival Aqua – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Jesolo Alberto Maschio -, evento che conferma Jesolo come punto di riferimento non solo per il turismo balneare, ma anche per l’offerta artistica e culturale. Ospitare personalità del mondo della musica, della letteratura e dell’arte è un’opportunità unica per arricchire il tessuto culturale della nostra città e offrire a residenti e visitatori un’esperienza coinvolgente e di grande valore. Continueremo a sostenere manifestazioni come questa, capaci di valorizzare Jesolo in tutte le sue sfaccettature“.

Cosa dicono le onde è un invito ad ascoltare l’acqua e con essa il nostro tempo, a leggere il mare come una pagina, a viverlo come specchio, a incontrarlo come un amico: dalle piante sommerse di Stefano Mancuso alle maree raccontate da Mario Tozzi, dalle poesie in note di Sergio Cammariere con Cosimo Damiano Damato e il pianismo sopraffino di Enrico Pieranunzi alle narrazioni contemporanee di Federico Buffa, Serena Dandini e Paolo Ruffini, il festival darà spazio al viaggio interiore, alla voce dei giovani con Luca Mazzucchelli, al battito della terra che si fa suono con il dj set di Tyler Ov Gaia. E poi Joan Thiele, l’acqua che diventa voce, in un concerto che scivola come marea.

Informazioni: www.festivalaqua.it

Il Festival prevede alcuni eventi a ingresso libero, altri con ingresso a pagamento.

Acquisto biglietti (dal 22 aprile): https://www.ticketsms.it/collection/Festival-Aqua-2025

In caso di maltempo gli incontri verranno spostati al Cinema Teatro Vivaldi (Jesolo, Viale del Bersagliere, 1) se disponibile.