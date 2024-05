Mercoledì 22 maggio alle ore 17.30 all’Hotel Saturnia & International (San Marco 2398) il fotografo Gianfranco Tagliapietra, in dialogo con il giornalista Roberto Ballarin, racconterà il mondo del cinema visto attraverso l’obbiettivo della sua macchina fotografica in cinquant’anni di scatti alla Mostra di Venezia. Partecipazione su prenotazione a marketing@hotelsaturnia.it .

Il fotografo, forse più di chiunque altro, è colui il quale contribuisce a creare l’immagine dei divi del cinema. Da sempre, la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia è occasione di incontro con i grandi protagonisti dello schermo. Attori ed attrici – ma anche cantanti, scrittori, politici, artisti – sin dagli anni ’30 sono passati per il Lido dando vita ad una passerella di mondanità, glamour ed eccentricità. Gianfranco Tagliapietra, veneziano, ha immortalato in migliaia di scatti i protagonisti e l’atmosfera della Mostra, da Paul Newman a Burt Lancaster, da Alberto Moravia a Maria Callas, per citarne solo alcuni. Racconterà il suo lavoro e le sue esperienze a tu per tu con i divi del cinema e del jet set internazionale, in conversazione con il giornalista Roberto Ballarin.