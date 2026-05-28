A Villa Manin di Passariano il capolavoro di Klimt, Nuda Veritas

Dal 21 maggio al 6 settembre Villa Manin a Passariano di Codroipo ospita ‘Nuda Veritas’ di Gustav Klimt, un’opera che da sola vale il viaggio. L’esposizione è curata da Cäcilia Bischoff e nasce dalla collaborazione tra ERPAC FVG, MondoMostre, Kunsthistorisches Museum e Theatermuseum di Vienna, che ha concesso in prestito questo capolavoro del 1898-1899 raramente esposto fuori da Vienna.

Il dipinto mostra una donna nuda, sicura e sfrontata, con riccioli arancio e lo sguardo diretto a chi osserva. Non è un nudo decorativo ma un’allegoria: Klimt dipinge la verità come qualcosa di ambiguo e scomodo, potente e senza compromessi. Lo specchio rivolto allo spettatore, il serpente che risale la gamba, il cielo iridescente e l’iscrizione di Schiller sulla cornice dorata trasformano la tela in un messaggio in codice ancora attualissimo.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalla biografia dell’artista e dai suoi legami con l’Italia fino al cuore della mostra, il Salone centrale dove la tela è allestita con eleganza senza tempo. Uscendo si riflette sul tema delle ‘molte verità’ e si torna al mondo reale di Villa Manin, dialogando con gli affreschi storici di Louis Dorigny. La scelta non è casuale: la villa, teatro del Trattato di Campoformio, è un luogo di soglia e cambiamento, come la verità di Klimt.

Un’occasione rara per vedere da vicino uno dei simboli della Secessione viennese.



INFO BIGLIETTI E ORARI



Martedì – domenica dalle 10:00 alle 19:00

Apertura straordinaria: lunedì 1 giugno

Intero Klimt: €8,00

Ridotto* Klimt: €5,00

Ridotto gruppi** Klimt: €4,00

Intero cumulativo (mostra Klimt + mostra “Ruota Libera”): €10,00

Ridotto cumulativo (mostra Klimt + mostra “Ruota Libera”): €7,00

Ridotto gruppi cumulativo (mostra Klimt + mostra “Ruota Libera”): €5,00

Omaggio: Bambini fino a 12 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo); insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); un accompagnatore per disabile; tesserati ICOM; giornalisti con regolare tessera in servizio.

Info e prenotazioni: telefono +39 0432 821211 | email: bookshop@villamanin.it

*Ridotto: Tesserati FAI; FVG Card; over 65 anni; ragazzi da 12 a 18 anni non compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti; diversamente abili; prima domenica di ogni mese.

**Ridotto gruppi: min. 15 – max 25 persone, previa prenotazione a bookshop@villamanin.it

Per maggiori informazioni: www.villamanin.it