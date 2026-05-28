Con l’arrivo dell’estate, Milano torna a vivere la magia del cinema all’aperto grazie alla ricca programmazione di Anteo.



Dai luoghi più iconici della città agli spazi urbani più contemporanei, le storiche e nuove arene estive accompagneranno tutta la stagione estiva con il meglio del cinema europeo e internazionale.



La 37ª edizione di AriAnteo sarà il cuore pulsante dell’estate cinematografica milanese, insieme al cinema itinerante Anteo nella Città, che per il sesto anno attraverserà tutti i municipi milanesi, e alla undicesima edizione di Fuoricinema, il festival di incontri e film in anteprima ai diritti umani, sociali e civili, attraverso il cinema e la cultura, in programma presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e IBM Studios Milano dall’11 al 13 settembre 2026.



La grande estate di Anteo è organizzata con il sostegno di BPER, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano – nell’ambito del palinsesto Milano è Viva – e con Corriere della Sera.

Aria Anteo



Prosegue anche la collaborazione tra Anteo, Comune di Milano e BPER, che sarà Main Sponsor di tutta l’attività estiva di Anteo.

L’arena Le sere dei Mercanti, ideata da Anteo e BPER nel 2023 insieme al Comune di Milano, entra quest’anno a far parte del palinsesto della sesta edizione di Anteo nella Città.



Non sarà più un solo luogo della città a essere animato grazie a BPER, ma tutte le arene che Anteo tradizionalmente valorizza attraverso il cinema, che diventano occasione di incontro e di aggregazione sociale.



La presenza di BPER sarà capillare, ma con una forte identità in particolare presso Piazza dei Mercanti, che ospiterà Anteo nella Città dal 9 al 19 luglio, per mantenere viva l’origine della collaborazione.

AriAnteo 2026

Il cinema all’aperto di Milano | Dal 1° giugno al 27 settembre

AriAnteo è il palinsesto di cinema all’aperto, arrivato alla sua 37° edizione, che da inizio giugno a fine settembre illumina le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata di film di qualità europei e internazionali, i migliori titoli della stagione, prime visioni e eventi con ospiti in sala.



AriAnteo è organizzato da Anteo, con il sostegno di BPER, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano – nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino Milano è viva – e con Corriere della Sera.



Le arene di AriAnteo 2026:



AriAnteo Palazzo Reale | 1° giugno – 14 settembre



AriAnteo Fabbrica del Vapore | 3 giugno – 27 settembre



AriAnteo Incoronata | 11 giugno – 30 agosto



AriAnteo CityLife | 1° luglio – 27 settembre





Milano come un collage tra realtà e finzione



L’immagine di questa edizione delle arene estive è un collage di elementi: persone reali inserite in un contesto sospeso tra realtà e finzione. Proprio come il cinema, che parte dal reale per sviluppare nuovi immaginari.



Per noi il cinema è uno sguardo sul mondo e su noi stessi: che sia cinema del reale o di finzione compie il necessario rito collettivo del guardare insieme e condividere emozioni.





Il programma



Il palinsesto propone una programmazione ricca e trasversale, che spazia dai campioni d’incasso ai film premiati nei festival nazionali e internazionali, passando per le nuove uscite.



In programmazione anche eventi speciali con ospiti:



Domenica 21 giugno, in AriAnteo Palazzo Reale, proiezione di La più piccola di Hafsia Herzi, in collaborazione con MIX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer.



Domenica 5 luglio, in AriAnteo Palazzo Reale, proiezione di The Sea di Shai Carmeli Pollak, in collaborazione con Rete dei Diritti.



Martedì 7 luglio, in AriAnteo Palazzo Reale, proiezione di Il caso 137 di Dominik Moll, in collaborazione con Rete dei Diritti.



Mercoledì 8 luglio, in AriAnteo CityLife, proiezione di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar, presentato al Festival di Cannes 2026.



Giovedì 9 luglio, in AriAnteo Incoronata, proiezione di Primavera di Damiano Michieletto, accompagnata da un concerto a cura della Orchestra Sinfonica di Milano.



Lunedì 13 luglio, in AriAnteo Incoronata, proiezione speciale di The Doors di Oliver Stone.



In programmazione, tre attesissime prime visioni e alcuni tra i titoli più acclamati della corrente stagione cinematografica.

Saranno presentati in prima visione:



Minions & Monsters, l’attesissimo sequel di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, diretto dal candidato all’Oscar Pierre Coﬃn, già regista dei primi tre capitoli della saga Cattivissimo Me e del primo Minions.



Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg con Emily Blunt e Josh O’Connor.



KÖLN 75 di Ido Fluk, che racconta la vera storia della diciottenne Vera Brandes, pronta a rischiare tutto per organizzare il più grande concerto jazz solista della storia della musica: il leggendario The Köln Concert di Keith Jarrett.



I film premiati agli Oscar 2026 da recuperare o rivedere nella cornice delle arene estive: Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, vincitore di 6 Premi Oscar tra cui Miglior Film; Sentimental Value di Joachim Trier, premiato come Miglior Film Internazionale agli Oscar 2026; e Hamnet di Chloé Zhao, che ha ottenuto il premio per la Miglior Interpretazione Femminile a Jessie Buckley.



I film vincitori e presentati nei maggiori festival internazionali: Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Amarga Navidad di Pedro Almodóvar (Cannes 79); Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025; Sirat di Óliver Laxe, Premio della Giuria a Cannes 78; La Grazia di Paolo Sorrentino (Venezia 82); No Other Choice di Park Chan-wook (Venezia 82), Yellow letters di Ilker Çatak, Orso d’Oro alla Berlinale 76



Film campioni d’incassi e titoli per tutta la famiglia come Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel e Michael di Antoine Fuqua, oltre a cult senza tempo restaurati come Eyes wide shut di Stanley Kubrik e Alice nelle città di Wim Wenders.

Aria Anteo

Anteo nella Città | Sesta edizione

dal 23 giugno a settembre

Anteo nella Città, giunto alla sua sesta edizione, è il progetto di cinema itinerante che da giugno a settembre attraversa i municipi milanesi.



Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione.



Portare le arene estive in tutti i municipi di Milano significa rendere il cinema davvero parte della vita quotidiana della città. Crediamo che la cultura debba essere accessibile, diffusa, vicina alle persone e capace di creare comunità. Per questo AriAnteo e Anteo nella Città non sono soltanto proposte cinematografiche, ma iniziative dal forte valore sociale.

Crediamo in una politica di prezzi popolari perché la cultura ha un valore che deve essere riconosciuto e sostenuto, ma siamo anche convinti che i costi di accesso possano essere pensati in base ai bisogni della cittadinanza. Una grande città è fatta di comunità differenti, e il nostro obiettivo è permettere a tutte e tutti di vivere l’esperienza del cinema come occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

Il cinema all’aperto di Anteo è un presidio culturale diffuso sul territorio: uno spazio aperto, inclusivo e accessibile, capace di portare il grande cinema nei quartieri e di trasformare ogni serata in un momento collettivo di socialità e bellezza.

(Lionello Cerri, Amministratore Delegato di Anteo)



Il furgone di Anteo nella Città viaggia per Milano con un proiettore 2k, 200 sedie e un maxischermo. L’audio è trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non partecipa alla proiezione.

Il progetto è organizzato da Anteo e Fuoricinema, con il sostegno di BPER in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi, nell’ambito del palinsesto di spettacolo cittadino Milano è viva.



I prezzi sono popolari, il biglietto ha un costo di 5 euro (4 euro il ridotto) ed è prevista una biglietteria in loco.





Le prime tappe di Anteo nella Città 2026



Anche quest’anno Anteo nella Città porterà il grande cinema nei quartieri milanesi con il suo progetto itinerante, trasformando piazze, cortili e spazi condivisi in luoghi di incontro e partecipazione. Il viaggio prenderà il via dal Municipio 8, presso la Cooperativa Labriola — ormai una tappa simbolica e consolidata della rassegna — dal 23 al 28 giugno. Dal 29 giugno al 7 luglio il cinema all’aperto approderà poi a Casa Emergency, nel cuore di Milano, in Municipio 1, per proseguire successivamente in Piazza dei Mercanti e continuare il suo percorso attraverso tutti i municipi cittadini.



Un itinerario che attraversa l’intera città con l’obiettivo di rendere il cinema sempre più accessibile e vicino alle persone, portando una programmazione di qualità, capace di unire grandi titoli, cinema d’autore e film per tutti i pubblici, a prezzi popolari.



Cooperativa Labriola Via Enrico Falck, 51 MUNICIPIO 8 | Dal 23/06 al 28/06



Casa Emergency Via Santa Croce, 19 MI MUNICIPIO 1 | Dal 29/06 al 7/07



Piazza Mercanti Piazza dei Mercanti MI MUNICIPIO 1 | Dal 08/07 al 19/07



Villa Litta Viale Affori, 21 MI MUNICIPIO 9 | Dal 20/07 al 26/07



Anfiteatro Martesana Parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo 1 MUNICIPIO 2 | Dal 27/07 al 02/08



P.zza Anita Garibaldi MUNICIPIO 7 | Dal 03/08 al 09/08



P.zza Leonardo Da Vinci 6 MUNICIPIO 3 | – Dal 19/08 al 30/08



Fondazione IBVA Via Santa Croce, 15 MUNICIPIO 1 | Dal 31/08 al 08/09



Le altre piazze situate nei Municipi 4, 5 e 6 sono in via di definizione.

Aria Anteo

Fuoricinema | Undicesima edizione

11-12-13 settembre 2026

BAM – Parco della Biblioteca degli Alberi e IBM Studios Milan