Ad Asolo per iniziativa dell’Accademia Duse secondo ciclo di lezioni di storia e critica del teatro aperte al territorio

Dall’11 giugno ad Asolo riprendono le lezioni aperte alla cittadinanza dei maestri e docenti del Percorso Triennale per Registi e Attori dell’ “Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative”. L’iniziativa nasce dalle prestigiose collaborazioni che il direttore dell’Accademia, il regista e pedagogo Alessio Nardin ha instaurato con l’Università Federico II di Napoli, Università di Genova e il Teatro Universitario di Genova “il Falcone” diretto da Angela Zinno.

“Dopo il primo ciclo di lezioni di storia e critica del teatro tenuto a gennaio-marzo, ho voluto avviarne un secondo con la prospettiva che l’Accademia Duse diventi sempre più un cantiere culturale a cielo aperto, dove artisti e comunità si possano incontrare e confrontarsi su processi e percorsi di creazione di uno spettacolo – spiega Nardin – In questo scambio la condivisione tra giovani e meno giovani, professionisti e amatori di esperienze comuni ritengo si realizzi attraverso la conoscenza di discipline e di altre culture, la visione di spettacoli iconici del teatro mondiale, la preparazione a tale visione da parte di docenti di massimo livello, la discussione. Per questo ringrazio Maria Pia Pagani (Università Federico II Napoli), Roberto Cuppone (Università di Genova) e Alessio Casarotto“. Il Comune di Asolo ha avuto un ruolo fondamentale per la nascita dell’Accademia Duse “La presenza di una Accademia di formazione ad alto livello nella nostra realtà è una sfida non facile: oltre alle masterclass internazionali è molto importante sia partito il primo corso triennale di formazione con l’adesione di 15 allievi italiani e stranieri che vivranno ad Asolo per 3 anni – dice l’assessore comunale Gerardo Pessetto – Tra l’altro, due dei 15 arrivano dall’Ucraina dove avevano interrotto gli studi a causa della guerra, e partecipano ai corsi grazie al sostegno di Accademia Duse e Comune di Asolo. Non credo ci sia miglior modo di questo per celebrare la memoria di Eleonora Duse che fu vicina ai giovani artisti”.

Tutti gli incontri si svolgono presso il Teatro Duse di Asolo. Dopo la conferenza tenuta da Maria Pia Pagani il 24 maggio su “La Duse e il Teatro Naturale del Grappa: i teatri naturali e i loro interpreti”, si riprende martedì 11 giugno dalle 17,30 alle 19 con Alessio Casarotto che parlerà sul tema “Le basi della numerologia e manifestazione della teoria dello yin e dello yang”. Seguiranno tre conferenze del prof. Roberto Cuppone. Mercoledì 12 giugno alle 17 parlerà su “Il servitore di due padroni del Piccolo Teatro di Milano (1947): il teatro come gioco”, mercoledì 19 giugno alle 17 affronterà un importante capitolo delle vicende del teatro di ricerca europeo della seconda metà del ‘900 approfondendo il tema “Il milione dell’Odin Teatret (1979): il teatro come viaggio.”. Ultimo appuntamento mercoledì 26 sempre alle 17 su “The Cryonic Chants della Socìetas Raffaello Sanzio (2004): il teatro come vertigine.”