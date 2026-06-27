Michele Modesto Casarin e Pantakin portano “Fantasmagorie” alla Fenice: il mondo di Pulcinella rivive nelle Sale Apollinee

Dal 27 giugno al 1° luglio 2026, il Gran Teatro La Fenice ospita presso le Sale Apollinee la produzione di teatro musicale Fantasmagorie: Vita, morte e miracoli di Pulcinella, un progetto nato da un’idea originale di Michele Modesto Casarin, che ne è interprete e ne firma la regia.

Lo spettacolo rappresenta un momento centrale dell’attività di Pantakin, che qui collabora con la Fondazione Teatro La Fenice e Woodstock Teatro per dare corpo a una visione onirica e popolare della celebre maschera. Ispirandosi direttamente all’immaginario pittorico di Giandomenico Tiepolo, il percorso scenico si dipana per la durata di un’ora attraverso un fitto dialogo tra la drammaturgia di Marco Gnaccolini e le composizioni originali di Alberto Maron, eseguite dal vivo dall’Ensemble Harmonia Prattica.

Pulcinella, figura cardine del racconto, si muove in un universo poetico e a tratti inquietante, popolato da burattini, canti e musiche che richiamano la tradizione interpretandola in chiave visionaria. Insieme a Casarin, in scena Rossana Mantese e Claudio Colombo, con i soprani Giuseppina Perna e Marta Radaelli. I costumi di Licia Lucchese e le maschere di BRAT Teatro completano l’impianto visivo di questa produzione.

Info

La durata dello spettacolo è di 1 ora.

Le repliche veneziane sono programmate con doppie rappresentazioni alle ore 12:00 e alle ore 20:00 nei giorni di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno, seguite dalle recite delle ore 12:00 di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio.

I biglietti, acquistabili presso i circuiti Venezia Unica e la biglietteria della Fenice al prezzo di € 20,00, prevedono riduzioni specifiche per gli abbonati del teatro e per i residenti del Comune e della Città metropolitana di Venezia.

Biglietteria telefonica: (+39) 041 2722699

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it