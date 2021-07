Arte Laguna Prize 2020/21

VENEZIA – Dal 2 al 24 ottobre 2021 torna negli iconici spazi dell’Arsenale Nord di Venezia la mostra collettiva di Arte Laguna Prize. Dopo lo stop dovuto alle note vicende legate all’emergenza sanitaria, la mostra diventa biennale e presenta i finalisti della 14^ e 15^ edizione del concorso. Un grande evento dove verranno esposte 240 opere provenienti da tutto il mondo in 4.000 mq di spazio espositivo per festeggiare i 15 anni di Arte Laguna Prize, fondato nel 2006 dall’Associazione Culturale MoCA di Venezia.

I 240 artisti scelti dalla giuria internazionale esporranno opere di pittura, arte fotografica, scultura ed installazione, video arte e cortometraggi, performance, arte virtuale, grafica digitale, arte ambientale, arte urbana e design. Una panoramica sull’arte contemporanea internazionale a 360° arricchita da un fitto programma di talk e visite guidate che animerà l’autunno veneziano, un appuntamento imperdibile in uno dei luoghi più rinomati e suggestivi del mondo dell’arte.

La mostra unirà due edizioni dello storico concorso d’arte che eccezionalmente sarà curata a quattro mani da Igor Zanti, direttore di IED Firenze e Matteo Galbiati, che faranno dialogare insieme in un percorso emozionante le opere selezionate tra oltre 22.000 dalla giuria composta da curatori, direttori di museo, esperti d’arte di calibro internazionale.

L’evento di inaugurazione e la cerimonia di premiazione avranno luogo sabato 2 ottobre, a partire dalle ore 17.00. Durante la serata verranno premiati i 7 vincitori assoluti delle due edizioni, che riceveranno un premio in denaro di 10.000 euro ciascuno e i 42 artisti scelti dai partner internazionali di Arte Laguna Prize per la partecipazione a residenze d’arte, mostre in galleria, festival, collaborazioni con aziende e premi per il riuso artistico di materiali di riciclo. La mostra di Arte Laguna Prize sarà un appuntamento a cui non mancare anche per scoprire le opere di Henry Le, artista vietnamita che l’associazione culturale MoCA porta a Venezia per la prima volta. La mostra personale Soul Energy curata da Chiara Canali e allestita dal 2 al 12 ottobre alla Tesa 99 dell’Arsenale Nord sarà una retrospettiva in cui l’artista porta in scena una serie di dipinti su larga scala e maestose sculture che rievocano la sua terra d’origine e rispecchiano la sua personale ricerca artistica.

Arte Laguna Prize continua ad espandere il suo network internazionale stringendo collaborazioni e offendo agli artisti occasioni uniche di visibilità, una tra queste è l’esclusiva preview della grande mostra di ottobre all’Arsenale di Venezia che si terrà dal 16 luglio al 14 agosto presso il magnifico teatro del Caudan Arts Center nell’isola di Mauritius, una selezione di 15 artisti finalisti di Arte Laguna Prize esporranno assieme a 15 artisti mauriziani.

Arte Laguna Prize ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana ed è patrocinato annualmente da Ministero degli Esteri, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, Istituto Europeo di Design.

Mostra finalisti Arte Laguna Prize

Arsenale Nord | Venezia

2- 24 ottobre 2021

Inaugurazione | 2 ottobre 2021, ore 17.00

Entrata gratuita su prenotazione

Mostra | 03.10 – 24.10, h. 10.00 – 18.00

Aperto tutti i giorni con biglietto d’ingresso