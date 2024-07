A Venezia i Leoni Caprioli e Harrel, la compagnia taiwanese Cloud Gate aprono We Humans 

Al via We Humans, il 18. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Wayne McGregor. Da giovedì 18 luglio a sabato 3 agosto a Venezia, in laguna e in terraferma, i protagonisti della danza internazionale accenderanno la città con spettacoli, performance, installazioni, workshop, incontri. Inaugura il festival il Leone d’argento Trajal Harrell. Il coreografo afroamericano che ha galvanizzato i palcoscenici di tutto il mondo torna alla Biennale Danza con l’assolo Sister or He Buried the Body (Sale d’Armi – Arsenale, ore 15.00 e in replica alle 18.00). Segue Cristina Caprioli, coreografa e teorica della danza premiata quest’anno con il Leone d’oro alla carriera, che presenta in prima italiana la performance/installazione Deadlock (Teatro alle Tese, ore 17.00). Infine, Cloud Gate, la compagnia taiwanese da 50 anni sulla scena, presenta alla Biennale in prima europea Waves, dove danza e tecnologia si fondono in un ipnotico spettacolo (Teatro Malibran, ore 21.00). Sister or He Buried the Body è l’omaggio di Trajal Harrell a Tatsumi Hijikata, padre fondatore della danza butoh. Definito da Cristina Caprioli un saggio sulla “ripetizione in serie”, Deadlock è il primo appuntamento con l’opera della coreografa italo-svedese, raccontata nelle sue espressioni più recenti lungo l’intero arco del Festival. Si tratta di un esercizio di creatività, un invito ad andare oltre ciò che percepiamo come reale e a perderci nella bellezza del movimento.A cinquant’anni dalla sua fondazione,infine, la compagnia taiwanese Cloud Gate, diretta dal 2020 dal pluripremiato coreografo Cheng Tsung-lung, si unisce all’artista digitale Daito Manabe, per esplorare le possibilità offerte dall’interazione tra danza tecnologia.Tutto in Waves è generato dal corpo, anche la musica, prodotta sfruttando i segnali fisiologici dei danzatori registrati da sensori. Un’esperienza immersiva che, come un’onda, si riversa sul pubblico, Al termine di ogni performance sono previsti incontri con gli artisti guidati da uno dei giovani studiosi di Biennale College ASAC – Scrivere in residenza.

Acquisto dei biglietti online (www.labiennale.org) e nei punti vendita della Biennale: Ca’ Giustinian (10.00>17.00), Infopoints ai Giardini e all’Arsenale (11.00>19.00), un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria dedicata all’Arsenale.