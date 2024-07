La magia scenografica di Titizé – A Venetian Dream

TITIZÉ – A VENETIAN DREAM Debutto mondiale per lo spettacolo teatrale acrobatico, official show della Città di Venezia

Dal 18 luglio al 13 ottobre, il Teatro Goldoni di Venezia si trasformerà in un palcoscenico di meraviglia con “Titizé – A Venetian Dream”, lo spettacolo acrobatico che segna il debutto mondiale di una produzione unica nel suo genere. Coprodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e dalla Compagnia Finzi Pasca di Lugano, in collaborazione con Gli Ipocriti Melina Balsamo, questo evento promette di trasportare gli spettatori in un viaggio tra sogno e realtà.

Una scenografia che incanta

La scenografia di “Titizé – A Venetian Dream”, curata da Hugo Gargiulo e Matteo Verlicchi, è un capolavoro di creatività che cattura l’essenza di Venezia. Immaginate di essere immersi in un universo rarefatto e onirico, dove le immagini evanescenti e i miraggi si susseguono in un caleidoscopio di emozioni. Il gioco di luci e ombre, i riflessi dell’acqua e le sfumature diafane creano un’atmosfera di magia e mistero che avvolge lo spettatore.

Tradizione e innovazione sul palcoscenico

Questo spettacolo è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Le macchine sceniche innovative, unite all’arte della clowneria, della danza e dell’acrobazia, permettono di creare metafore visive potenti e di amplificare le emozioni senza bisogno di parole. La narrazione, apparentemente frammentata ma profondamente allusiva, si sviluppa attraverso allusioni e immagini contraddittorie che stimolano l’immaginazione del pubblico.

Un cast talentuoso

Con un cast di dieci talentuosi interpreti, tra cui acrobati, attori e musicisti, “Titizé” invita gli spettatori a immergersi nell’essenza di Venezia. Ogni interprete contribuisce a creare un mosaico prezioso di storie e emozioni, dove passato e presente si mescolano in un unico affascinante racconto. La performance, che non fa uso della parola, si basa su un linguaggio universale che coinvolge e affascina un pubblico di tutte le età.

Un viaggio onirico

Daniele Finzi Pasca, autore e regista dello spettacolo, descrive “Titizé” come un’esperienza che gioca con le immagini e le emozioni. Le scenografie evocano il mitico gioco del mascherarsi, le acrobazie sfidano la gravità e gli oggetti levitano in un continuo ricreare equilibri impossibili. La notte veneziana, con la sua follia e le sue atmosfere uniche, prende vita sul palcoscenico, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile.

“Titizé – A Venetian Dream” è più di uno spettacolo; è un omaggio alla bellezza e alla resilienza di Venezia, una città che continua a produrre e esportare la sua arte nel mondo. Dopo le repliche al Teatro Goldoni, lo spettacolo intraprenderà una tournée in Italia e in Europa, per poi tornare sul palcoscenico veneziano nell’estate 2025. Un evento imperdibile che celebra la tradizione teatrale veneta e la sua capacità di innovare e stupire.

I biglietti sono in vendita a partire da 20 euro presso la biglietteria del teatro e sul sito

www.teatrostabileveneto.it

Grazie all’accordo con Vela i biglietti saranno in vendita anche sui circuiti di Venezia Unica.

TITIZÉ A VENETIAN DREAM

18 LUGLIO > 13 OTTOBRE ORE 19.00

TEATRO GOLDONI – VENEZIA

Produzione TSV – Teatro Nazionale, Compagnia Finzi Pasca

partner di progetto Gli Ipocriti Melina Balsamo

autore, direzione e lighting designer Daniele Finzi Pasca

musiche, orchestrazione e sound design Maria Bonzanigo

scenografo Hugo Gargiulo

produttore esecutivo Antonio Vergamini

scenografo associato Matteo Verlicchi

costumi Giovanna Buzzi