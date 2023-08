Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart (2019, edito in Italia da Garzanti), la serie in sette episodi, girata in Australia, racconta la storia tragica, ma suggestiva, di sopravvivenza di Alice Hart (Alyla Browne, poi da adolescente Alycia Debnam-Carey).

Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio viene portata a vivere con la nonna June (Sigourney Weavear) alla Thornfield flower farm, dove scopre numerosi segreti del suo passato e in quello della sua famiglia.

Ambientata in Australia, la serie, che attraversa due decenni circa, è raccontata anche attraverso fiori e piante selvatiche (autoctone) come metafora per l’inesprimibile, in questo caso i temi della violenza domestica e abusi su minori. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 agosto con i primi tre episodi, a cui ne seguirà uno ogni settimana sino al finale di stagione il 1° settembre.

È adattata per lo schermo dalla scrittrice australiana Sarah Lambert (già autrice della mini serie australiana Lambs of Gods), mentre la regia è di Glendyn Ivin (The Cry).

L’autrice Holly Ringland ha rivelato che: “Sebbene abbia scritto I fiori perduti di Alice Hart pensando che nessun altro oltre a me l’avrebbe mai letto, volevo che il mio romanzo trovasse i suoi lettori – ero guidata da un profondo desiderio di connessione. Per usare la mia voce. Per ruggire come facevo da bambina durante le passeggiate, aspettando con il fiato sospeso di sentire qualcun altro, sconosciuto e invisibile per me. Sono qui. Non sei solo. È quello che volevo sentire nella mia scrittura; è la sensazione che volevo che Alice e la sua storia trasmettessero agli altri. Questo è il mio sogno. vedere il mio primo romanzo, La storia di Alice, prendere vita sullo schermo e per un pubblico ampio su Amazon Prime Video”.

Ogni personaggio cela un segreto, nascosto per anni. Le singole trame scivolano ben ingranate su percorsi – dramma famigliare, di crescita/formazione e anche thriller – che si uniranno alla fine.

Profonda e dolorosa Ascolta i Fiori Dimenticati è una miniserie da non perdere, soprattutto per l’interpretazione della Weaver.