A Treviso in Prato Fiera, giovedì 3 agosto, alle ore 21.15, avrà luogo la proiezione di “Little Miss Sunshine” (USA 2006, 100’), la commedia on the road Jonathan Dayton e Valerie Fa Faris.

Protagonisti della pellicola sono gli Hoover, una stampalata famiglia di Albuquerque, New Mexico.

Il padre Richard vorrebbe diventare un uomo di successo e, tartassando il suo editore, spera di pubblicare al più presto il suo saggio sui cosiddetti ‘nove passi per raggiungere il successo’. La madre Sheryl ha deciso di ospitare in casa il fratello Frank, il quale deve ancora riprendersi da una delusione amorosa e divide la camera da letto con il giovane Dwayne, che ha fatto voto di silenzio assoluto fino a quando non sarà ammesso all’accademia astronautica.

La vera protagonista della storia è però la piccola Olive, una bambina di 7 anni il cui sogno è quello di partecipare ad un concorso di bellezza per aspiranti Miss America, pur non rientrando nei canoni impossibili richiesti dalle competizioni. Olive arriva seconda al concorso di “Little Miss Sunshine” ma dopo il ritiro della prima classificata viene richiamata per le finali nazionali che si terranno in California.

Dopo alcune incertezze gli Hoover decidono di realizzare il sogno della bambina e partono a bordo di uno scassato furgone Volkswagen giallo per raggiungere la meta del concorso. Emozioni, amori, sogni e desideri si dilatano durante il percorso per poi definirsi verso un finale esplosivo.

Ingresso ad offerta responsabile