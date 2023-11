Sabato 25 novembre a partire dalle ore 21:15 e domenica 26 dalle ore 17:15 in poi, andranno in scena al Teatrino di Via Pasini a Marghera i concorrenti selezionati per la fase finale del 1° concorso per corti teatrali “Atti in-attesi” indetto dall’associazione Atto Gentile con l’intento di sperimentare nuovi linguaggi e di promuovere nuovi autori con differente esperienza. Con particolare attenzione all’originalità delle proposte, ai contenuti dei testi e al grado di coinvolgimento del pubblico, la giuria di esperti valuterà le esibizioni dei concorrenti e proclamerà vincitrice la proposta più convincente. ll bando pubblicato e diffusola scorsa primavera ha raccolto un discreto numero di adesioni da parte di gruppi, compagnie, attrici e attori da diverse regioni d’Italia, provenienti sia dal mondo professionistico che da quello amatoriale. Le proposte sono state esaminate e valutate selezionando le più interessanti per comporre il programma delle due giornate – 25 e 26 novembre – nel corso delle quali i concorrenti si contenderanno il premio di 1.000,00 euro (al lordo della tassazione di legge) gentilmente messo a disposizione dallo sponsor della manifestazione Righicond di Marghera. La giuria che valuterà i corti finalisti sarà composta da: Martina Marafon, Marta Richeldi, Antonio Zanetti, Laura Vio e da Raul Manso che ne assumerà la presidenza. L’Associazione Atto Gentile con sede a Marghera in Via Pasini 5/a, è nata a gennaio del 2019 per mantenere in vita il Teatrino di via Pasini, dopo lo scioglimento dell’Associazione Questa Nave ospitandovi, oltre a corsi e laboratori, spettacoli teatrali e lettura espressiva.