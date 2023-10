Arriva dalla Svezia il nuovo horror Netflix Il convegno, film del 2023 per la regia di Patrik Eklund tratto dall’omonimo romanzo di Mats Strandberg, che vanta il lusinghiero soprannome di “Stephen King svedese”. Il sottogenere è quello dello slasher movie, sottoinsieme particolarmente cruento dell’horror che qui viene declinato nel più ordinario e familiare dei contesti: l’ambiente di lavoro. La storia è infatti quella di un gruppo di dipendenti di un’azienda che si ritrovano a partecipare a un ritiro tra colleghi in una remota località sulle rive di un lago.

Lo scopo è quello di fare team building in vista del lancio di un importante progetto: la costruzione di un centro commerciale. Sin dalle primissime battute capiamo che l’atmosfera che circonda il gruppo è tutt’altro che lieta. Nessuno ha voglia di essere lì e i rapporti tra colleghi sono tesi, anche perché la realizzazione del centro commerciale pare incontrare sempre nuovi ostacoli. Tutto precipita quando un killer misterioso inizia a dare la caccia ai partecipanti al convegno, con l’obiettivo di farli fuori uno ad uno.

Patrik Eklund confeziona uno slasher con sfumature da black comedy immerso nelle fredde e grigie atmosfere del paesaggio scandinavo che sono specchio perfetto degli stati d’animo dei protagonisti. L’idea di mettere in scena, tramite il linguaggio e gli stilemi dell’horror, gli orrori del mondo del lavoro è interessante e il film si colloca in quel filone che sfrutta il genere come metafora per parlare d’altro. La tensione non manca e i colpi di scena, alcuni forse un po’ prevedibili, si concentrano via via che ci si avvicina al finale. Peccato per lo sviluppo frettoloso dei personaggi, che funzionano nel loro essere tipi umani ben riconoscibili ma il cui impatto non va oltre la superficie. Apprezzabile invece la colonna sonora che alterna musiche volte a creare suspense a brani classici in un riuscito gioco di contrasti che produce un efficace effetto di straniamento.

Titolo originale: Konferensen

Regia: Patrik Eklund

Sceneggiatura: Patrik Eklund, Thomas Moldestad, Mats Strandberg

Genere: Horror

Cast: Adam Lundgren, Maria Sid, Claes Hartelius, Katia Winter, Eva Melander

Durata: 100 minuti

Paese: Svezia

Data di uscita: 13 ottobre 2023

Distribuzione: Netflix