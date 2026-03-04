Elisabetta (Matilda De Angelis) è una giovane avvocata di Trieste. Non si tira indietro di fronte a casi ostici, come quello di difendere un professore universitario, Angelo Walder (Stefano Accorsi), da un’accusa di violenza.

Mentre lotta con il conto in banca, un suo ex compagno di liceo la contatta per una consulenza riguardo la società per cui lavora, e la parcella sarebbe notevole, viene ricontatta dal professore perché vuole fare causa per danni all’università. Lo stress emotivo di Elisabetta sale quando il suo ex fidanzato torna in libertà dopo essere stato condanno per stalking nei suoi confronti, e lei ne avverte la presenza per strada, al lavoro, a casa.

Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso (2022, edito da Mondadori), sceneggiato dal regista Stefano Mordini con Luca Infascelli, La Lezione è un thriller psicologico che purtroppo non sta in piedi. Purtroppo perché il tema è quello dello stalking, argomento di angosciosa attualità.



Ma se nel romanzo, che comunque nel complesso non ci ha convinti, vengono create le situazioni per muovere la protagonista in un crescendo di scelte e consequenziali azioni violente, qui ci siamo trovati di fronte a una sceneggiatura che, da circa la metà del film, diventa un’implausibile storia di vendetta a tratti involontariamente ridicola.

