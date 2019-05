T Fondaco dei Tedeschi by DFS in occasione della 58. Biennale d’Arte presenta dall’8 maggio al 24 novembre “La regola del sogno”, un’installazione di Barnaba Fornasetti e Valeria Manzi.

L’intervento artistico è diffuso in tutta la sede del Fondaco con sagome di volti femminili, scimmie e mani sospese in aria.

Un’opera di grande impatto che coinvolge e incuriosisce il pubblico in ogni angolo dell’edificio fino alla terrazza dove l’opera si sviluppa immersa nella luce solare che muta con le varie ore del giorno.