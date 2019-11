In occasione della settimana contro la violenza sulle donne, la violoncellista Silvia Chiesa sul podio dell’OPV riscopre il repertorio novecentesco italiano.

Nella settimana che accompagna la celebrazione del ventesimo anniversario della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 21 novembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto e la violoncellista Silvia Chiesa si uniscono alla riscoperta del repertorio italiano.

Tra le interpreti italiane più in vista sulla scena internazionale, Silvia Chiesa è l’unica artista ad aver contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio solistico del Novecento italiano con una trilogia discografica che accoglie incisioni di opere in prima registrazione mondiale per l’etichetta Sony Classical. Reduce dal Galà “Monte Carlo Music Masters”, l’evento che ha visto la violoncellista milanese protagonista all’Opéra di Montecarlo accanto a star internazionali del calibro del violinista Maxim Vengerov, il pianista Nelson Freire e il basso-baritono Ruggero Raimondi, Silvia Chiesa interpreterà due autentiche rarità musicali come l’Adagio con variazioni per violoncello e orchestra di Ottorino Respighi e il Concerto per violoncello e orchestra di Gian Francesco Malipiero.

Diretta dal M° Roland Böer, già Kapellmeister all’Oper Frankfurt e direttore musicale del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà inoltre Waldesrauchen (Mormorio della foresta), tratto dal dramma musicale Siegfried di Richard Wagner, autore del celebre aforisma La musica è donna, e la Quarta Sinfonia di Brahms che riprende così il ciclo a lui dedicato, già avviato nel concerto inaugurale.

Il concerto sarà anticipato dalla prova generale aperta al pubblico alle 10.45 e dall’introduzione all’ascolto alle ore 19.45, sempre all’Auditorium Pollini.

Biglietti: prova generale 3-8€; concerto 8-20€ in vendita presso Gabbia Dischi a partire da giovedì 10 ottobre.

Info: www.opvorchestra.it | 049 656848