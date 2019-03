Giovedì 14 marzo, presso lo spazio culturale Argo16, verrà proiettato il documentario ISIS, TOMORROW – The lost souls of Mosul di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi.

Prodotto da FremantleMedia Italia con Rai Cinema, in coproduzione con Wildside, in collaborazione con Cala Filmproduktion e Bayerischer Rundfunk con Arte, il documentario, che vede tra i produttori anche Lorenzo Gangarossa e Gabriele Immirzi, racconta i lunghi mesi della guerra jihadista attraverso le voci dei figli dei miliziani addestrati al combattimento e a diventare kamikaze. Una narrazione cruda, umana, veritiera e, proprio per questo, necessaria.

I due registi, Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, sono rispettivamente reporter e fotografo che hanno deciso di raccontare il triste conflitto che sta segnando l’Iraq dopo numerose esperienze in zone di guerriglia.

Il documentario, distribuito dall’associazione culturale ZaLab, è stato ufficialmente presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in selezione ufficiale, fuori concorso.

Appuntamento quindi ad Argo16, giovedì 14 marzo, a partire dalle 20.30.

La proiezione sarà preceduta dall’intervento di Rossella Miccio, presidente di Emergency e da una video-presentazione degli autori del film Francesca Manocchi e Alessio Romenzi. Seguirà poi un dibattito aperto al pubblico.

ISIS TOMORROW – The last souls of Mosul

Proiezione del documentario e dibattito

Giovedì 14 marzo | ore 20.30 | Argo16 | in collaborazione con Emergency Venezia

Contributo responsabile da 3€ con tessera Acsi.