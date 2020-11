Giovedì 12 novembre su Rai 5 prosegue il programma di approfondimento musicale targato OPV che vede protagonista la musica da camera di Brahms attraverso l’orchestrazione di Berio.

Il musicologo Guido Barbieri, tra i più noti critici musicali e voce storica di Radio 3 Rai, guiderà il pubblico all’ascolto accanto al clarinettista Luca Lucchetta, presente in qualità di solista, per la direzione del M° Marco Angius.

Prosegue in prima visione su Rai 5 la nuova serie di Lezioni di suono, la formula di approfondimento musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Per la sua quinta serie, l’originale programma di divulgazione musicale avvia un percorso sul rapporto che Luciano Berio, tra i massimi compositori del Novecento, ha intrattenuto con la grande tradizione musicale.

La seconda puntata di Lezioni di suono si terrà giovedì 12 novembre alle ore 22.00 con Opus 120 n. 1, la trasposizione orchestrale di Luciano Berio della Sonata in fa minore per clarinetto e pianoforte di Brahms. Per il compositore genovese è stata l’occasione per ritrovare un “vecchio amore di gioventù”, grazie al quale poter rispondere alle continue richieste di ampliamento del repertorio per clarinetto o viola, avanzate da amici e colleghi musicisti.

Un’operazione che presto divenne per Berio una sfida, volta al tentativo di trasformare in orchestra il pianoforte di Brahms in modo tale da farlo dimenticare all’ascoltatore e dare l’impressione che il lavoro sia stato concepito originariamente per l’organico orchestrale. Nel 1986 la Sonata assunse così la fisionomia di un Concerto per clarinetto (o viola) solista e orchestra. Rispetto al brano cameristico, Opus 120 n. 1 risulta arricchito di una breve introduzione al primo e al secondo movimento su intervento della raffinata penna di Luciano Berio che, al fine di completare la metamorfosi orchestrale del brano di Brahms, ha vestito i panni del compositore tedesco, omaggiandolo di uno dei più preziosi tributi mai realizzati all’arte di Brahms.

Guidato dal musicologo Guido Barbieri, scrittore, critico musicale per i più importanti giornali italiani, voce simbolo di Radio 3 Rai, nonché apprezzato librettista e autore teatrale, il pubblico verrà invitato a entrare nel processo di trasformazione del pianoforte di Brahms in orchestra. Per l’occasione, il primo clarinetto dell’Orchestra di Padova e del Veneto Luca Lucchetta raggiungerà il podio in qualità di solista, mentre l’OPV sarà diretta dal M° Marco Angius.

La riprese video sono state curate da Zeta Group.